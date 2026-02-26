Гучні вибухи у великих містах: Україна під комбінованою атакою РФ, що відомо

https://glavred.net/war/popadanie-v-mnogoetazhku-i-gromkie-vzryvy-krupnye-goroda-pod-atakoy-dronov-10744106.html Посилання скопійоване

У ніч на 26 лютого російські окупанти вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані у кількох містах країни.

Кривий Ріг під атакою

Одним із постраждалих міст став Кривий Ріг, де ворожий "шахед" влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Є один постраждалий, повідомив у Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул:

"Кривий Ріг. Влучання шахеда у п'ятиповерховий будинок. На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон".

Поблизу пошкодженого будинку розгорнули штаб допомоги для мешканців. Очікується підвезення будівельних матеріалів для ліквідації наслідків атаки.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, наразі у Кривому Розі постраждали двоє людей, серед них 82-річна жінка, яка звернулася за медичною допомогою.

Вибухи у Полтаві

У Полтаві пролунала серія вибухів. Керівник ОВА Віталій Дяківнич закликав мешканців залишатися в укриттях:

"На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях! Ворожа атака триває! Будьте у безпечних місцях!"

Комбінована атака Харкова

У Харкові також зафіксовано два вибухи. Міський голова Ігор Терехов попередив:

"Будьте обережні - над містом ще є бойові дрони".

За його даними, Харків під комбінованою атакою з повітря — летять дрони та ракети. Внаслідок ударів по Київському та Шевченківському районах пошкоджено житлові будинки, приватний сектор, перебито дроти контактних мереж та газопровід.

Мер уточнив: пряме влучання зафіксовано у багатоповерхівці Шевченківського району, а у Слобідському районі сталася пожежа. У Салтівському районі ворогом зруйновано приватний будинок — на місці пожежа та завали.

Ще один приватний будинок у Слобідському районі повністю зруйновано, одна людина постраждала, а під завалами можуть перебувати інші мешканці. За попередньою інформацією, від ворожих ударів у місті постраждали щонайменше сім людей.

Удар по Запоріжжю

У Запоріжжі окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Пошкоджено багатоповерхівку, один із торговельних центрів, ще один зазнав займання. Попередньо зафіксовано 12 ворожих ударів, у місті оголошено повітряну тривогу.

