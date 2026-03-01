"Розлучена" Pink гостро відреагувала на розрив з чоловіком

Пінк і Кері Харт разом більше двох десятиліть.

Pink розлучення - співачка прокоментувала розрив з Кері Хартом / колаж: Главред, фото: instagram.com/pink

У ЗМІ з'явилися чутки про розставання Пінк і Кері Харта

Артистка прокоментувала їх

Американська співачка Pink (Аліша Мур) і колишній мотогонщик Кері Харт в січні відсвяткували двадцяту річницю весілля. Правда, незабаром після неї почали з'являтися чутки про розставання пари.

Їх західним ЗМІ підтвердило анонімне джерело. Про своє розлучення з Хартом Пінк дізналася з преси.

Зірка в Instagram записала звернення, в якому рішуче спростувала розрив з чоловіком. "Якщо ви не почули це від мене, не вірте цьому. Мені щойно сказали, що я розлучилася з чоловіком. А я й не знала. Дякую, що повідомили. Може, ви ще й нашим дітям про це розповісте? Бо 14-річна донька і 9-річний син теж не в курсі. Це фейкові новини. Це неправда. Люблю вас", - заявила Аліша Мур.

Pink розлучення - співачка прокоментувала розрив з Кері Хартом / фото: instagram.com/pink

Про персону: Pink Pink (Аліша Бет Мур) — американська співачка, авторка пісень і акторка, яка стала популярною на початку 2000 року після випуску альбому Can't Take Me Home. Пінк - найкраща поп-артистка в період з 2000 по 2010 роки за рейтингом "Кінцевий Хіт-парад Десятиліття" американського журналу Billboard. Вона також посідала 10-те місце хіт-параду "Billboard Hot 100", входила до "двадцятки кращих" в США, виграла 3 нагороди Греммі, 5 нагород MTV Video Music Awards і 2 нагороди Brit Awards. За підсумками 2018 року Пінк посіла четверту позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу-2018, опублікованому журналом Forbes, повідомляє Вікіпедія.

