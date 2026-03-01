Небезпечні метеоявища насуваються на Львівщину: оголошено попередження

Початок робочого тижня на Львівщині буде непростим для автомобілістів.

Прогноз погоди на Львівщині на 2 березня / Фото: УНІАН

У понеділок, 2 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. Очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що початок робочого тижня принесе невеликі опади лише в нічний час, а вдень мешканці області зможуть насолодитися весняним теплом. Температура повітря в області вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень повітря прогріється до 6-11° тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі та вранці очікується туман з видимістю 200-500 м, а на дорогах утримається ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Мешканців закликають бути обережними та дотримуватися дистанції під час руху.

Погода у Львові

У Львові вночі та вранці можливий невеликий дощ, проте вдень істотних опадів не передбачається. Нічна температура коливатиметься в межах 0-2° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 7-9° тепла. Місто також накриє густий туман, а на дорогах буде слизькою.

Погода в Україні 2 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Якою буде погода в Україні впродовж тижня

Погода в Україні у перший тиждень березня буде стійкою та переважно сухою. Протягом найближчих днів погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклональна діяльність, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, опади будуть рідкісними, температура в більшості регіонів вище кліматичної норми. Прохолодніше залишатиметься на північному сході та в Карпатах.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Дніпрі березень розпочнеться нестабільною погодою. Після теплого початку тижня очікується похолодання та повернення вітру й можливі снігові опади.

Також 2 березня у Житомирі та області очікується майже весняна погода. Температура вночі становитиме +1…-2°, а вдень +4…+9°.

Крім цього, синоптик Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні буде хорошою, без істотних опадів. Невеликий дощ можливий лише на заході та у Вінницькій області.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

