Лютий змінив фронт: скільки територій окупувала РФ — аналіз DeepState

Аналітики розповіли, як змінилася чисельність штурмових дій і наскільки активно ворог діє на різних відтинках.

Де зафіксовано найбільше просувань окупантів і як це пов’язано з атаками / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Приріст окупованої території у лютому – 126 кв. км

Це вдвічі менше, ніж у січні 2026 року

Найменший показник із липня 2024 року

У лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км, що вдвічі менше, ніж у січні цього року, і стало найменшим показником із липня 2024 року. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

Кількість атак майже не змінилася

Аналітики зазначають, що зменшення темпів окупації не означає скорочення кількості атак:

"Різниця у порівнянні з січнем становить лише 4%. Єдине, що штурмові дії стали менш чисельними по складу учасників, тому важливо дочекатися оголошення кількості верифікованих ліквідацій від Міністерства Оборони України".

Де ворог проводить найбільше штурмів

Найактивніші штурмові дії традиційно фіксуються на Покровському відтинку – 31%, на Гуляйпільському – 21%, на Костянтинівському – 13%, а на Лиманському – 7%.

"Цифри тотожні тим, що були в січні. В цьому ворог стабільний як раз", – зазначають аналітики.

DeepState / Інфографіка: Главред

Щодо просування окупантів, найбільше руху зафіксовано на Покровському відтинку – 32%, що, за словами експертів, логічно, адже ці дані пов’язані з кількістю штурмових дій.

На другому місці – Слов’янський відтинок (23%), на третьому – Краматорський (16%). "Сумарно це 39% всіх просувань, при 9% від кількості атак", – пояснюють аналітики.

Костянтинівський відтинок займає 21%, а Сумщина – 7%.

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Україні найближчим часом не варто розраховувати на припинення бойових дій, оскільки передумов для завершення війни наразі немає. Таку думку висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

На його переконання, активна фаза війни триватиме щонайменше кілька наступних місяців. Водночас у Кремлі, за оцінкою експерта, вже аналізують різні сценарії можливого завершення конфлікту, однак їхня позиція залишається жорсткою.

Ступак звернув увагу, що Росія, ймовірно, змістила акценти у своїх територіальних вимогах. Якщо раніше Москва наполягала також на Запорізькій та Херсонській областях, то нині ключовою ціллю для неї залишається повний контроль над Донецькою областю.

"Плюс залишаються вимоги не вступати в НАТО і скоротити чисельність української армії. На мій погляд, до літа у нас будуть тривати бойові дії, оскільки зараз ніяких передумов для завершення війни немає. Якби з боку Росії лунав хоч якийсь конструктив, можна було б говорити, що ми рухаємося до завершення. Але цього немає, Росія впирається і стоїть на своєму", — зазначив експерт.

На думку Ступака, до червня укладення перемир’я або підписання будь-яких мирних домовленостей залишається малоймовірним сценарієм.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Крім того, російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись зайти до міста з різних напрямків, замість лобових атак.

Також воїни 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України провели блискавичну операцію, яка змінила тактичну ситуацію на одній із найгарячіших ділянок фронту, повідомляється у телеграмі підрозділу.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

