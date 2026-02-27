Після удару БПЛА спалахнули будинки, постраждали люди: наслідки атаки на Запоріжжя

Російські війська здійснили масований обстріл дронами одного з населених пунктів у Запорізькому районі.

Психологи надали допомогу восьми постраждалим / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Окупанти атакували дронами Запорізький район

Сталися пожежі

Поранені чотири людини, зокрема, підліток

Російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток.

Як повідомили в ДСНС, російські війська здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному з населених пунктів у Запорізькому районі.

Внаслідок обстрілу за кількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарської споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску.

Крім того, вибуховою хвилею і уламками частково пошкоджені житлові будинки.

Пожежа ліквідована. Психологи ДСНС надали допомогу 8 людям.

Наслідки атаки на Запоріжжя / t.me/dsns_telegram

Наслідки атаки на Запоріжжя / t.me/dsns_telegram

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.

Також армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки отримав пошкодження об'єкт енергетики на півдні регіону.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

РФ змінює тактику ударів по Україні: думка аналітиків

Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура і системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

