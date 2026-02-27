Після удару БПЛА спалахнули будинки, постраждали люди: наслідки атаки на Запоріжжя

Коротко:
- Окупанти атакували дронами Запорізький район
- Сталися пожежі
- Поранені чотири людини, зокрема, підліток
Російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток.
Як повідомили в ДСНС, російські війська здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному з населених пунктів у Запорізькому районі.
Внаслідок обстрілу за кількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарської споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску.
Крім того, вибуховою хвилею і уламками частково пошкоджені житлові будинки.
Пожежа ліквідована. Психологи ДСНС надали допомогу 8 людям.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.
Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".
Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.
Також армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки отримав пошкодження об'єкт енергетики на півдні регіону.
РФ змінює тактику ударів по Україні: думка аналітиків
Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура і системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.
Інші новини:
- РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу
- Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку і втягуванні Угорщини у війну
- Ракети Циркон, Іскандер, Х-101 і дрони: у ЗС розповіли про особливості атаки РФ
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред