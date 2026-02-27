Рус
Після удару БПЛА спалахнули будинки, постраждали люди: наслідки атаки на Запоріжжя

Анна Ярославська
27 лютого 2026, 06:53
Російські війська здійснили масований обстріл дронами одного з населених пунктів у Запорізькому районі.
Коротко:

  • Окупанти атакували дронами Запорізький район
  • Сталися пожежі
  • Поранені чотири людини, зокрема, підліток

Російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток.

Як повідомили в ДСНС, російські війська здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному з населених пунктів у Запорізькому районі.

Внаслідок обстрілу за кількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарської споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску.

Крім того, вибуховою хвилею і уламками частково пошкоджені житлові будинки.

Пожежа ліквідована. Психологи ДСНС надали допомогу 8 людям.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.

Також армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки отримав пошкодження об'єкт енергетики на півдні регіону.

РФ змінює тактику ударів по Україні: думка аналітиків

Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура і системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

Магнітна буря атакує Україну: як довго бушуватиме 5-бальний шторм

Магнітна буря атакує Україну: як довго бушуватиме 5-бальний шторм

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

