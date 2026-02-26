Не залишилося жодної цілої підстанції: РФ пошкодила енергооб'єкт на Одещині

Окупанти атакували вже 34-ту велику підстанцію в Одеській області.

https://glavred.net/ukraine/ne-ostalos-ni-odnoy-celoy-podstancii-rf-povredila-energoobekt-na-odeschine-10744151.html Посилання скопійоване

В Одесі ніч минула спокійно / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/odesaMVA

Коротко:

РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одещини

Пошкоджено об'єкт енергетики на півдні регіону

Загрози для Одеси не було

Армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки пошкоджено об'єкт енергетики на півдні регіону.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

відео дня

Всі відповідні служби приступили до ліквідації наслідків удару.

У свою чергу, голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вночі лунала повітряна тривога, але обійшлося без загрози для Одеси.

"Комунальні служби на робочих місцях, соціальний транспорт вийшов на маршрути за графіком. Також нагадую, що в місті цілодобово функціонують Пункти незламності", - написав він у Telegram.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що армія РФ атакувала вже 34-ту велику підстанцію в Одеській області.

"Вранці Росія знову обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже 34-та велика підстанція в атакованому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Руйнування значні. На ремонтні роботи потрібен час, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

"Наші бригади приступили до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників і військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після чого починають ремонт", - повідомили енергетики.

У ДТЕК також додали, що за час повномасштабної війни в регіоні не залишилося жодної вцілілої підстанції передачі електроенергії.

Колосальні руйнування зазнали понад 45% великих підстанцій ДТЕК Одеські електромережі, що забезпечують транспортування електроенергії від підстанцій Укренерго до будинків клієнтів в Одесі та області.

Одеська область: графіки відключень на 26 лютого

26 лютого, згідно з командою "Укренерго", будуть діяти стабілізаційні відключення в частині Одеської області.

Якщо Укренерго змінить команди – графіки теж зміняться.

Графіки стабілізаційних відключень застосовуються лише для жителів Одеської області й лише там, де це дозволяє стан електромереж.

В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком.

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Групи відключення світла Одеса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Повітряні атаки РФ по Україні – останні новини

Як писав Главред, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.

Є ризик нової атаки: названо терміни

Моніторинговий канал Єрадар попереджає, що через невдалу спробу запуску ракет Х-22 вдень 26 лютого можливі вильоти бортів МіГ-31К і запуски ракет "Кинжал".

"Особлива увага Київ і Наливайківка. Ворог може спробувати вдарити по бригадах, які прибули на місця для огляду та ремонту обладнання. Тим більше, що такі спроби вже були", - попередили монітори.

Інші новини:

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред