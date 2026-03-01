Весна стартує з характером: якою буде погода у Дніпрі у перший тиждень березня

Сильний вітер разом із високою вологістю повітря створить ефект сильного прохолодження в середині тижня.

Зміна циклону провокує різке зниження денних показників / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

Температура впаде з +9°C до 0°C протягом тижня

У ніч на п'ятницю очікується випадання снігу

На вихідних небо проясниться та потеплішає до +7°C

Березень у Дніпрі розпочнеться нестабільною погодою — мешканців міста очікують температурні коливання та повернення прохолоди.

За даними метеорологічного сервісу sinoptik, після відносно теплого початку тижня синоптична ситуація зміниться: температура знизиться, а наприкінці робочих днів можливі навіть снігові опади.

Понеділок, 2 березня: найтепліший день тижня

Початок тижня порадує відносним теплом. Попри хмарне небо, вдень повітря прогріється до +9°C. Опади не прогнозуються, однак підвищена вечірня вологість — до 90% — може зробити погоду менш комфортною.Температура: +1°...+9°C, вітер до 3,7 м/с.

У давнину вірили, що дивитись ввечері на небо у цей день не варто: побачена зірка, що падає, може означати важку хворобу. Люди казали: "Яка погода у цей день, такому і літу бути".

Погода в Дніпрі 2 березня / Фото: скріншот sinoptik

Вівторок, 3 березня: похолодання та похмура погода

У вівторок температура помітно знизиться. Протягом дня переважатиме хмарна погода з короткими проясненнями вранці. Максимальна температура становитиме близько +3°C, ймовірність опадів — до 27%.Температура: +1°...+3°C.

Наші предки говорили: "Розпушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору".

Погода в Дніпрі 3 березня / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 4 березня: сіре небо без опадів

Середина тижня мине без істотних змін. Сонце майже не з’являтиметься, а через вологість і вітер температура відчуватиметься нижчою за фактичну.Температура: 0°...+2°C. Опади не очікуються.

За народними прикметами: якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця — сніг ще повернеться.

Погода в Дніпрі 4 березня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 5 березня: вітряна прохолода

У четвер у місті збережеться хмарна погода, а вітер посилиться до 5,3 м/с. Температура залишатиметься в межах ранньовесняних показників.Температура: 0°...+3°C.

У народі казали: "якщо у цей день сніг тане, то довго не розтане".

Погода в Дніпрі 5 березня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 6 березня: можливий нічний сніг

Наприкінці робочого тижня синоптики прогнозують сніг у нічні години. Вдень опади припиняться, а температура підніметься до +3°C.Температура: 0°...+3°C. Ймовірність нічного снігу — 37%.

Предки звертали увагу на вітер: якщо у цей день теплі вітри, то і весна буде теплою.

Погода в Дніпрі 6 березня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 7 березня: похмуро, але сухо

Вихідний день мине без опадів, однак небо залишатиметься затягнутим хмарами. Атмосферний тиск підвищиться до 760 мм рт. ст., що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.Температура: 0°...+5°C.

У давнину помічали: прохолодний день 7 березня віщує дощове літо.

Погода в Дніпрі 7 березня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 8 березня: прояснення наприкінці тижня

Останній день тижня принесе більше весняного настрою. Хмарна погода збережеться вдень, однак увечері небо проясниться.Температура: 0°...+7°C, без опадів.

У народі говорили: "Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається".

Погода в Дніпрі 8 березня / Фото: скріншот sinoptik

Загалом перший тиждень березня у Дніпрі мине без стабільного тепла. Температура коливатиметься переважно в межах +3…+5°C, а хмарність залишатиметься основною рисою погоди. Більш сонячні періоди очікуються лише ближче до вихідних.

Коли Україну накриє потепління - прогноз синоптика

За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, вже 1 березня по всій Україні очікується суха погода без опадів. На півночі та в центральних областях вночі та вранці місцями можливе утворення ожеледиці. У західних, південних та східних регіонах прогнозують туман. Вітер буде слабким, змінного напрямку, зі швидкістю 1-8 м/с.

Найтепліше повітря вдень прогріється на заході та півдні — до +6…+12°C. У центральних областях повітря буде трохи прохолодніше — +5…+10°C. Найхолодніше очікується на півночі та сході: вдень до +6°C, вночі температура опуститься до -9°C.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сонячні вихідні: вночі невеликі морози, вдень — плюс. Найтепліше буде на заході та півдні — до +10…+13°.

Крім того, погода в Україні у перший тиждень березня буде стійкою та переважно спокійною. Протягом найближчих днів погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклональна діяльність. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Також 2 березня у Полтаві буде без опадів, але вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер посилиться до 5–10 м/с, температура — 0…+5 °С.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

