Весна стартує з характером: якою буде погода у Дніпрі у перший тиждень березня

Коротко:
- Температура впаде з +9°C до 0°C протягом тижня
- У ніч на п'ятницю очікується випадання снігу
- На вихідних небо проясниться та потеплішає до +7°C
Березень у Дніпрі розпочнеться нестабільною погодою — мешканців міста очікують температурні коливання та повернення прохолоди.
За даними метеорологічного сервісу sinoptik, після відносно теплого початку тижня синоптична ситуація зміниться: температура знизиться, а наприкінці робочих днів можливі навіть снігові опади.
Понеділок, 2 березня: найтепліший день тижня
Початок тижня порадує відносним теплом. Попри хмарне небо, вдень повітря прогріється до +9°C. Опади не прогнозуються, однак підвищена вечірня вологість — до 90% — може зробити погоду менш комфортною.Температура: +1°...+9°C, вітер до 3,7 м/с.
У давнину вірили, що дивитись ввечері на небо у цей день не варто: побачена зірка, що падає, може означати важку хворобу. Люди казали: "Яка погода у цей день, такому і літу бути".
Вівторок, 3 березня: похолодання та похмура погода
У вівторок температура помітно знизиться. Протягом дня переважатиме хмарна погода з короткими проясненнями вранці. Максимальна температура становитиме близько +3°C, ймовірність опадів — до 27%.Температура: +1°...+3°C.
Наші предки говорили: "Розпушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору".
Середа, 4 березня: сіре небо без опадів
Середина тижня мине без істотних змін. Сонце майже не з’являтиметься, а через вологість і вітер температура відчуватиметься нижчою за фактичну.Температура: 0°...+2°C. Опади не очікуються.
За народними прикметами: якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця — сніг ще повернеться.
Четвер, 5 березня: вітряна прохолода
У четвер у місті збережеться хмарна погода, а вітер посилиться до 5,3 м/с. Температура залишатиметься в межах ранньовесняних показників.Температура: 0°...+3°C.
У народі казали: "якщо у цей день сніг тане, то довго не розтане".
П’ятниця, 6 березня: можливий нічний сніг
Наприкінці робочого тижня синоптики прогнозують сніг у нічні години. Вдень опади припиняться, а температура підніметься до +3°C.Температура: 0°...+3°C. Ймовірність нічного снігу — 37%.
Предки звертали увагу на вітер: якщо у цей день теплі вітри, то і весна буде теплою.
Субота, 7 березня: похмуро, але сухо
Вихідний день мине без опадів, однак небо залишатиметься затягнутим хмарами. Атмосферний тиск підвищиться до 760 мм рт. ст., що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.Температура: 0°...+5°C.
У давнину помічали: прохолодний день 7 березня віщує дощове літо.
Неділя, 8 березня: прояснення наприкінці тижня
Останній день тижня принесе більше весняного настрою. Хмарна погода збережеться вдень, однак увечері небо проясниться.Температура: 0°...+7°C, без опадів.
У народі говорили: "Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається".
Загалом перший тиждень березня у Дніпрі мине без стабільного тепла. Температура коливатиметься переважно в межах +3…+5°C, а хмарність залишатиметься основною рисою погоди. Більш сонячні періоди очікуються лише ближче до вихідних.
Коли Україну накриє потепління - прогноз синоптика
За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, вже 1 березня по всій Україні очікується суха погода без опадів. На півночі та в центральних областях вночі та вранці місцями можливе утворення ожеледиці. У західних, південних та східних регіонах прогнозують туман. Вітер буде слабким, змінного напрямку, зі швидкістю 1-8 м/с.
Найтепліше повітря вдень прогріється на заході та півдні — до +6…+12°C. У центральних областях повітря буде трохи прохолодніше — +5…+10°C. Найхолодніше очікується на півночі та сході: вдень до +6°C, вночі температура опуститься до -9°C.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сонячні вихідні: вночі невеликі морози, вдень — плюс. Найтепліше буде на заході та півдні — до +10…+13°.
Крім того, погода в Україні у перший тиждень березня буде стійкою та переважно спокійною. Протягом найближчих днів погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклональна діяльність. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Також 2 березня у Полтаві буде без опадів, але вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер посилиться до 5–10 м/с, температура — 0…+5 °С.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
