Світла стане значно більше – нові графіки для Дніпра та області на 2 березня

Відключення можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Коротко:

2 березня у Дніпрі та області запроваджуються погодинні відключення світла

Черги та час відключень відрізняються для різних районів і компаній

Павлоград має окремий графік з трьома проміжками протягом доби

У понеділок, 2 березня, у частині регіонів України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

У Дніпрі та Дніпропетровській області протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла. Обмеження застосовуватимуться для всіх підчерг. Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання можуть обмежувати від одного до двох разів на добу залежно від встановленої черги споживачів. Енергетики закликають жителів регіону регулярно перевіряти оновлення та планувати побутові справи з урахуванням можливих відключень.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1: 08:00 – 11:00, 18:00 – 21:30

Черга 1.2: 08:00 – 11:00, 18:00 – 21:30

Черга 2.1: 08:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Черга 2.2: 08:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Черга 3.1: 11:00 – 14:30

Черга 3.2: 11:00 – 14:30

Черга 4.1: 14:00 – 14:30, 21:30 – 24:00

Черга 4.2: 14:00 – 14:30, 21:30 – 24:00

Черга 5.1: 14:30 – 18:00

Черга 5.2: 14:30 – 18:00

Черга 6.1: 14:30 – 18:00

Черга 6.2: 14:30 – 18:00

Дізнатися точний час знеструмлення за конкретною адресою мешканці Дніпра можуть через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" уточнили, що для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень діятимуть протягом усього дня — з 08:00 до 24:00 відповідно до визначених черг:

Черга 1.1: 11:00 – 14:30

Черга 1.2: 11:00 – 14:30

Черга 2.1: 21:30 – 24:00

Черга 2.2: 21:30 – 24:00

Черга 3.1: 14:30 – 18:00

Черга 3.2: 14:30 – 18:00

Черга 4.1: 14:00 – 18:00

Черга 4.2: 14:00 – 18:00

Черга 5.1: 08:00 – 11:00, 18:00 – 21:30

Черга 5.2: 08:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Черга 6.1: 08:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Черга 6.2: 08:00 – 11:00, 18:00 – 21:30

Графік для Павлограда

Окремий графік також передбачений для жителів Павлограда, де тимчасові обмеження електропостачання здійснюватимуться за спеціально сформованими чергами.

1 черга: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00.

2 черга: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.

Енергетики наголошують, що графіки можуть оперативно змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують роботу "Пункти незламності", де мешканці регіону можуть отримати необхідну допомогу та актуальні новини. Повний перелік адрес та графік роботи пунктів доступні на сайті обласної військової адміністрації.

Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Крім того, графіки відключень світла в Україні діятимуть щонайменше ще місяць. Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Жупанін.

Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області можуть створити тимчасову контрольну комісію для аналізу проблем з електропостачанням, адже місто виконує функцію транзитного вузла для передачі електроенергії в прифронтові Харківську та Сумську області.

