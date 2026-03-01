"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Алла Пугачова стала все рідше з'являтися на публіці.

https://glavred.net/starnews/nastupil-etot-den-pugacheva-vyshla-na-svyaz-s-obrashcheniem-10745111.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова зараз - що відбувається з Аллою Пугачовою / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

Алла Пугачова опублікувала відео

У ньому Примадонна звернулася до фанатів

Вже багато років Алла Пугачова "дозволяє" весну - в першу весняну неділю співачка влаштовувала свято жовтих квітів, яким символічно відкривала теплий сезон. Зараз Примадонна вітає шанувальників за допомогою соціальних мереж.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала рідкісне відео. У кадрі Пугачова в білому брючному оверсайз-костюмі на тлі жовтих тюльпанів записала звернення.

відео дня

"Дорогі друзі! Ось і настав цей прекрасний день, коли весна "розрішиться". "Розрішиться" добром, світлом, любов'ю, новими цілями, мирним небом. Щоб у нас все було добре. Ми допоможемо їй нашими традиційними, щирими словами: Весну "розрішаємо"!" - з посмішкою заявила артистка.

Алла Пугачова зараз - що відбувається з Аллою Пугачовою / фото: instagram.com/alla_orfey

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачова - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний з кримінальним світом, в якому у артистки були покровителі.

Також стало відомо, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна, 11-річні двійнята Гаррі і Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я возз'єднується лише пару разів на рік.

Читайте також:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред