"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Коротко:
- Алла Пугачова опублікувала відео
- У ньому Примадонна звернулася до фанатів
Вже багато років Алла Пугачова "дозволяє" весну - в першу весняну неділю співачка влаштовувала свято жовтих квітів, яким символічно відкривала теплий сезон. Зараз Примадонна вітає шанувальників за допомогою соціальних мереж.
У своєму блозі в Instagram вона опублікувала рідкісне відео. У кадрі Пугачова в білому брючному оверсайз-костюмі на тлі жовтих тюльпанів записала звернення.
"Дорогі друзі! Ось і настав цей прекрасний день, коли весна "розрішиться". "Розрішиться" добром, світлом, любов'ю, новими цілями, мирним небом. Щоб у нас все було добре. Ми допоможемо їй нашими традиційними, щирими словами: Весну "розрішаємо"!" - з посмішкою заявила артистка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Алла Пугачова - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний з кримінальним світом, в якому у артистки були покровителі.
Також стало відомо, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна, 11-річні двійнята Гаррі і Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я возз'єднується лише пару разів на рік.
Читайте також:
- Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"
- "Розвіяли всі сумніви": помолодшалі Пугачова і Галкін з'явилися разом
- Поїхав до Пугачової за кордон: Кіркоров зізнався в таємному вчинку
Про персону: Алла Пугачова
Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред