Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

Олексій Тесля
1 березня 2026, 16:27
Знищення РЛС і пускової установки позбавляє противника можливості повноцінно моніторити небо.
С-300
Уражені дві ЗРК С-300 РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Уражена радіолокаційна станція зенітного ракетного комплексу РФ
  • Сили оборони України вразили пункти управління БпЛА противника

В ніч на 1 березня 2026 року Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі н.п. Мангуш і радіолокаційну станцію С-300В4 в районі н.п. Новокраснівка (тимчасово окупована територія Донецької області).

Як повідомив Генштаб ЗСУ, українські воїни завдали ударів по складу боєприпасів противника в районі н.п. Ялта і зосередженню живої сили в районі н.п. Молодий Шахтар (ТОТ Донецької області).

відео дня

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів в районі, ремонтний підрозділ окупантів, а також зосередження живої сили противника в районі Дунаївки та Полтавки.

Як зазначається, 28 лютого 2026 року Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА противника в районі н.п. Прилісся (Бєлгородська область РФ) і недалеко від Родинського Донецької області.

Крім того, завдано удару по району зосередження живої сили противника в районі н.п. Степногірськ і пункту управління БпЛА в районі н.п. Успенівка (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України і надалі будуть системно уражати сили і засоби російського агресора до повного припинення його збройної агресії проти України. Продовження буде!", - йдеться в повідомленні.

ЗРК С-300 инфографика
/ Главред

Подробиці ударів ЗСУ

Сили оборони уразили елементи російського зенітно-ракетного комплексу С-300 на Донецькому напрямку, істотно послабивши протиповітряну оборону окупантів, уточнюється в Telegram-каналі Сил безпілотних систем ЗСУ.

У СБС зазначили, що бойове завдання успішно виконали бійці 1-го окремого центру СБС. Точними ударами в Донецькій області були уражені радіолокаційна станція і пускова установка ЗРК С-300.

Як зазначають у підрозділі, виведення з ладу цих об'єктів має стратегічне значення для ситуації на фронті.

"Виведення з ладу таких елементів комплексу "засліплює" систему ППО, ускладнює виявлення повітряних цілей і наведення ракет", - зазначили в Силах безпілотних систем.

Знищення РЛС і пускової установки позбавляє противника можливості повноцінно моніторити небо. Це створює "прогалини" в обороні загарбників, якими можуть скористатися українські засоби ураження.

"Такі дії істотно знижують здатність противника контролювати повітряний простір", - підсумували у відомстві.

Дивіться відео - удари по цілях РФ:

скріншот
/ Скріншот

Експерти оцінили ефект ударів по інфраструктурі в РФ

В Інституті вивчення війни вважають, що атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи викликали збої в постачанні палива і спровокували зростання цін на бензин на внутрішньому ринку. На думку аналітиків, зменшення обсягів пропозиції збільшує витрати бізнесу і витрати громадян. У перспективі це може додатково розігнати інфляцію в російській економіці.

Удари по цілях РФ - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

С-300 Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

16:42Війна
Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

16:27Україна
"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

14:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Последние новости

16:42

"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

16:27

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФВидео

16:14

Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік: навіщо вони це зробили

16:09

Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15

16:09

"Подвійна гра йде": Ані Лорак розповіла про невірність чоловіка

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
16:03

Навіщо в давнину нахиляли дзеркала в хатах і чіпляли їх під стелю

15:54

На Житомирщину мчить потепління: коли прогріє до +9 градусів

15:49

Що приховує корм для котів – секрети, про які мовчать виробникиВидео

14:53

"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

Реклама
14:52

Собака зникла 12 років тому: несподіваний дзвінок розчулив власницю (фото)

14:52

Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - екс-співробітник СБУ назвав ціль РФВидео

14:34

"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в ДубаїВидео

13:58

Більшість людей п’є віскі неправильно: що саме ми робимо не так

13:56

Люди, народжені в конкретні місяці, мають неймовірну інтуїцію - хто вони

13:49

Можуть в рази покращити врожай картоплі: які рослини варто посадити поряд

13:40

"Велика війна" почалася: США й Ізраїль атакували Іран, що зміниться для України

13:15

Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповілаВидео

12:55

"Справедливість неминуча": Сибіга передбачив кінець путінського режиму

12:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

12:29

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

Реклама
12:29

Секретний режим пралки: що натиснути, щоб вона сама очистилась від плісняви

12:11

Чому не можна сіяти розсаду в землю з городу: проблема, яку більшість ігнорує

11:57

"Це було сильно": Ірину Білик пограбували в Мілані

11:50

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

11:29

Не Русь: як насправді називали Україну інші народи 1000 років тому

10:53

"Бахкає, летить": українські зірки застрягли в Дубаї під обстрілами

10:53

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

10:16

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:07

Чому кіт скрегоче зубами коли дивиться у вікно: чи варто переживати хазяїну

09:51

"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

08:58

До кінця місяця в Ірані зміниться режим: Шуліпа - про ліквідацію Хаменеїмнение

08:57

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: детальний прогноз на кожен день

08:54

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:53

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Автомобільні хитрощі минулого: лайфхаки радянських водіїв

07:49

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портников

06:15

Чому люди зраджують і як відновити стосунки після зради: поради психолога

Реклама
05:28

Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

04:30

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

03:30

Домашнє добриво для "тонн" врожаю: чим підгодовувати розсаду навесніВидео

02:15

Як розпізнати патологічного зрадника: 7 сигналів, які не можна ігнорувати

01:30

Кінець Всесвіту: названо несподівані терміни масштабної катастрофи

28 февраля, суббота
23:54

Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

22:27

"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на КиївВидео

22:13

Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти