Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

Уражені дві ЗРК С-300 РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Уражена радіолокаційна станція зенітного ракетного комплексу РФ

Сили оборони України вразили пункти управління БпЛА противника

В ніч на 1 березня 2026 року Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі н.п. Мангуш і радіолокаційну станцію С-300В4 в районі н.п. Новокраснівка (тимчасово окупована територія Донецької області).

Як повідомив Генштаб ЗСУ, українські воїни завдали ударів по складу боєприпасів противника в районі н.п. Ялта і зосередженню живої сили в районі н.п. Молодий Шахтар (ТОТ Донецької області).

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів в районі, ремонтний підрозділ окупантів, а також зосередження живої сили противника в районі Дунаївки та Полтавки.

Як зазначається, 28 лютого 2026 року Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА противника в районі н.п. Прилісся (Бєлгородська область РФ) і недалеко від Родинського Донецької області.

Крім того, завдано удару по району зосередження живої сили противника в районі н.п. Степногірськ і пункту управління БпЛА в районі н.п. Успенівка (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України і надалі будуть системно уражати сили і засоби російського агресора до повного припинення його збройної агресії проти України. Продовження буде!", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Подробиці ударів ЗСУ

Сили оборони уразили елементи російського зенітно-ракетного комплексу С-300 на Донецькому напрямку, істотно послабивши протиповітряну оборону окупантів, уточнюється в Telegram-каналі Сил безпілотних систем ЗСУ.

У СБС зазначили, що бойове завдання успішно виконали бійці 1-го окремого центру СБС. Точними ударами в Донецькій області були уражені радіолокаційна станція і пускова установка ЗРК С-300.

Як зазначають у підрозділі, виведення з ладу цих об'єктів має стратегічне значення для ситуації на фронті.

"Виведення з ладу таких елементів комплексу "засліплює" систему ППО, ускладнює виявлення повітряних цілей і наведення ракет", - зазначили в Силах безпілотних систем.

Знищення РЛС і пускової установки позбавляє противника можливості повноцінно моніторити небо. Це створює "прогалини" в обороні загарбників, якими можуть скористатися українські засоби ураження.

"Такі дії істотно знижують здатність противника контролювати повітряний простір", - підсумували у відомстві.

Дивіться відео - удари по цілях РФ:

/ Скріншот

Експерти оцінили ефект ударів по інфраструктурі в РФ

В Інституті вивчення війни вважають, що атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи викликали збої в постачанні палива і спровокували зростання цін на бензин на внутрішньому ринку. На думку аналітиків, зменшення обсягів пропозиції збільшує витрати бізнесу і витрати громадян. У перспективі це може додатково розігнати інфляцію в російській економіці.

