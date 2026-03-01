Рус
Морський бій: Трамп заявив про масове знищення кораблів в атаці на Іран

Юрій Берендій
1 березня 2026, 19:47оновлено 1 березня, 20:22
Трамп заявив, що в межах операції "Епічна лють" американські сили знищили дев’ять іранських військових кораблів і завдали удару по штабу ВМС Ірану.
Трамп заявив про масове знищення кораблів Ірану / Колаж: Главред, фото: U. S. Navy, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • США знищили 9 кораблів флоту Ірану
  • Війська США продовжують переслідувати інші кораблі Ірану

Армія Сполучених Штатів в рамках операції "Епічна лють" проти Ірану змогла потопити 9 військових кораблів противника. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social.

"Мені щойно повідомили, що ми знищили та потопили 9 іранських військових кораблів, деякі з яких були відносно великими та важливими", - вказав він.

Трамп заявив, що американські військові продовжують переслідувати інші кораблі іранського флоту та запевнив, що незабаром вони також будуть знищені. Крім того, за його словами, під час окремого удару було зруйновано штаб військово-морських сил Ірану.

"Окрім цього, їхній флот працює дуже добре!", - резюмував президент США.

Як ситуація в Ірані вплине на Україну

Як писав Главред, військова операція США та Ізраїлю проти Ірану матиме наслідки й для України. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю Liga.net.

Він пояснив, що Сполучені Штати змушені будуть поповнювати запаси озброєння, витраченого під час ударів по Ірану, що тимчасово обмежить можливості його постачання за кордон.

Водночас, на його думку, суттєвого скорочення військової підтримки України очікувати не варто, адже адміністрація Дональда Трампа наразі не передає Києву ракети Tomahawk, а значна частина озброєння, використаного в операції проти Ірану, не входить до основного переліку допомоги, яку отримуєх Україна.

"Те, що вони використовують зараз проти Ірану, це здебільшого не той асортимент, який ми отримуємо", — наголосив він.

Атака на Іран - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пасивна позиція Росії щодо подій на Близькому Сході негативно впливає на її імідж як впливового глобального гравця, однак водночас створює для Кремля нові політичні можливості. У Москві розраховують використати ситуацію навколо Ірану як аргумент для виправдання власної агресії проти України. Про це повідомляє Politico.

Іран заявив про нібито атаку на американський авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці.

Водночас Центральне командування США спростувало ці твердження, наголосивши, що авіаносець не зазнав жодних ушкоджень, а випущені ракети навіть не наблизилися до корабля.

Також повідомляється, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про початок масштабної операції проти Ірану після тривалого тиску з боку ключових союзників Вашингтона на Близькому Сході — Ізраїлю та Саудівської Аравії.

Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп новини Ірану Трамп новини Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
