Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

Марк Галеотті пояснює, чому російська пропаганда вдається до жорстких і безпідставних заяв.

Російські пропагандисти поширюють нереалістичні заяви про нібито передачу Україні ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Російські ЗМІ поширюють фейк про передачу Україні ядерної зброї

Звіт СВР РФ нібито підтверджує плани Британії та Франції

Французьке і британське посольства назвали ці заяви брехнею

Російські пропагандисти останнім часом активно поширюють інформацію про нібито плани Великої Британії та Франції надати Україні ядерну зброю. Ці заяви є безпідставними і свідчать про спроби Кремля впливати на громадську думку всередині РФ.

Галеотті пояснює причини нових заяв пропаганди

Як пише УНИАН, британський політолог і експерт з сучасної Росії Марк Галеотті у колонці для The Times зазначає, що стандартні наративи про "спеціальну військову операцію" більше не знаходять підтримки серед росіян. За його словами, саме тому пропагандисти роблять усе більш жорсткі заяви, щоб схилити населення до схвалення війни проти України.

Галеотті нагадує, що інформація про "передачу ядерної зброї" Києву з’явилася у звіті СВР РФ у четверту річницю вторгнення. У документі стверджується, що Британія і Франція нібито "активно працюють" над передачею Україні французької ракети TN75 із боєголовкою потужністю 150 кілотонн. Британські інженери, за твердженням СВР, нібито адаптують її для українського арсеналу.

"Ці твердження не мають джерел, малоймовірні і, навіть за мірками війни, в якій усі сторони використовують обурливу пропаганду, безпрецедентні. Французьке посольство в Москві назвало їх "повною брехнею", а британське засудило як "ще одну дезінформацію". Але цей інцидент дає уявлення про настрої російської громадськості щодо України", – пише Галеотті.

Нереалістичність заяв

Навіть "експерти", запрошені для коментарів російськими ЗМІ, визнають нереалістичність цих заяв. Зокрема, глава Центру з вирішення соціальних конфліктів Олег Іванов зазначив, що просто прикріпити ядерну боєголовку до іншої системи доставки навряд чи можливо.

Галеотті також підкреслив, що в умовах авторитарного режиму важко оцінити реальні настрої громадян РФ. Проте, за даними державного агентства ВЦИОМ, більшість росіян виступає за переговори для завершення війни.

"Раніше підтримка переговорів дійсно означала надання українцям можливості здатися. Зараз думки тих, хто згоден, що Росія теж повинна піти на деякі поступки, і тих, хто не згоден, розділилися приблизно порівну", – повідомив співробітник ВЦИОМ.

Путін та реалії війни

За словами Галеотті, росіяни не вимагали від Кремля вторгнення в Україну до 2022 року.

"У душі більшість з них патріоти, і раз їхня країна вступила у війну, вони воліють, щоб вона виграла, а не програла. Але вони починають обурюватися тим, що від них вимагають бути патріотами", – зазначає він.

Експерт додає, що багато що залежить від того, що означають поняття "перемога" і "поразка". На його думку, Путін, ймовірно, відмовився від планів захопити всю Україну і тепер може погодитися лише на контроль над окупованими територіями та Донбасом в обмін на припинення війни, а також на заборону вступу України в НАТО та розміщення іноземних військ.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Яка ціль війни РФ проти України - думка експерта

Російські війська намагаються закріпитися на правому березі Дніпра, розглядаючи це як можливий крок для подальшого прориву сухопутного коридору до невизнаного Придністров’я.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що така мета, за його оцінкою, і надалі залишається серед ключових завдань так званої "спеціальної військової операції". Він звернув увагу, що заяви представників російської влади, зокрема Дмитра Пєскова, Сергія Лаврова та Миколи Патрушева, свідчать про збереження ідеї проєкту "Новоросія".

"Вихід на Придністров'ї залишається одним із завдань "СВО". До того ж там чекають на Росію два європейські зрадники – Фіцо та Орбан: вони відкриють кордон і пустять російські танки", – заявив експерт.

Жданов також наголосив, що будь-які компромісні рішення України щодо Донбасу можуть бути використані Кремлем як політична перемога. На його думку, навіть варіанти створення демілітаризованої зони, спеціального економічного режиму чи інших форматів домовленостей працюватимуть на користь Москви та посилюватимуть позиції російського керівництва.

Війна Росії проти України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські війська вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну зіткнулися з ситуацією, коли протягом трьох місяців поспіль їхні втрати перевищують темпи поповнення особового складу. Про це західні посадовці заявили у четверту річницю вторгнення, повідомляє The Times.

Крім того, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін несподівано назвав ціль війни проти України, заявивши, що бойові дії відбуваються для того, щоб нібито захистити майбутнє країни-агресорки Росії. Про це він заявив сьогодні, 24 лютого, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що попри дванадцять років виснажливої війни та чотири роки з моменту початку повномасштабного вторгнення, країна-терорист Росія так і не спромоглася досягти своїх ключових стратегічних цілей.

Читайте також:

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

