Плани наступу РФ зірвано: ЗСУ прорвали оборону на важливому напрямку, деталі

Розвідники 132-го батальйону прорвали ворожу оборону та створили плацдарм для просування українських підрозділів.

Українські розвідники закріпилися на нових рубежах / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

132-й розвідбатальйон ДШВ здійснив блискавичний штурм

Прорвано лінію оборони ворога на Олександрівському напрямку

Десантники завдали критичних втрат противнику у живій силі та ресурсах

Воїни 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України провели блискавичну операцію, яка змінила тактичну ситуацію на одній із найгарячіших ділянок фронту, повідомляється у телеграмі підрозділу.

Прорив лінії оборони противника

Наземні бойові групи розвідки під позивним "CG132" успішно штурмували й прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку. Використовуючи ефект несподіванки та високий рівень підготовки, десантники не лише потіснили ворога, а й завдали йому критичних втрат у фортифікаціях та ресурсах.

За підтвердженими даними, у ході боїв було ліквідовано укріплені точки, з яких ворог вів щільний вогонь, польові склади боєкомплекту та значну частину живої сили окупантів, що утримували позиції.

Наслідки для противника

Головним результатом операції став зрив планів командування РФ щодо подальшого наступу на цій ділянці. Дії розвідників 132 ОРБ дозволили не лише зупинити ворожу ініціативу, а й створити плацдарм для просування інших підрозділів ЗСУ.

"Завдяки мужності та філігранній роботі груп "CG132", ми отримали простір для маневру. Ворог втратив не лише позиції, а й впевненість у стійкості своєї оборони", — зазначають у командуванні.

Українські захисники закріплюються на нових рубежах, продовжуючи виконання бойових завдань.

Відео операції бійців ЗСУ.

Які подальші плани росіян на фронті - оцінка експерта

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що головною ціллю наступу РФ у 2026 році буде Донецька область. За його словами, росіяни насамперед націлилися на повне захоплення Костянтинівки, а потім планують рух на Краматорськ і Слов’янськ.

Ступак підкреслює, що завдяки наявності людського ресурсу Кремль може одночасно розглядати й інші напрямки, зокрема Запоріжжя та Запорізьку область. Він зазначає:

"Запоріжжя – дуже небезпечний напрямок. Наші війська останні три тижні роблять неймовірну роботу, вибиваючи росіян, але окупантам вдалося наблизитися до міста на 13 км.

Якщо вони закріпляться ближче, місто може перетворитися на місто-привид, подібно до Херсона.

Росіяни зараз роблять усе, щоб у Херсоні не можна було жити, і цей сценарій може повторитися в Запоріжжі".

За словами експерта, подальші дії РФ будуть визначатися не лише територіальними цілями, а й наявністю ресурсів для розширення наступальних операцій на інших фронтах.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Крім того, російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись зайти до міста з різних напрямків, замість лобових атак.

Нагадаємо, що на Південно-Слобожанському напрямку РФ активізувала атаки, намагаючись використати чисельну перевагу. Основні спроби прориву фіксувалися біля Вулчанська.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

