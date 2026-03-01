Рус
"Лукашенко дуже б цього не хотів": експерт назвав головний страх лідера Білорусі

Руслана Заклінська
1 березня 2026, 17:01
Ексспівробітник СБУ розповів, що білоруському лідеру зараз вигідніше домовлятися із Заходом про зняття санкцій, ніж відкривати другий фронт проти України.
У Лукашенка є вагома причина не воювати / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Ступака:

  • Лукашенко не зацікавлений у війні проти України
  • Російсько-білоруські навчання 2026 року змушують Україну розпорошувати сили
  • Лукашенко уникає конфлікту через відносини із Заходом

Попри військову риторику, лідер Білорусі наразі намагається балансувати. Лукашенку невигідно вступати у відкриту війну проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

Майбутні російсько-білоруські військові навчання у 2026 році знову змушують українське командування посилювати пильність. За словами Ступака, найнеприємнішим моментом для України зараз є необхідність розпорошувати сили.

відео дня

"Фронт з росіянами і так розтягнувся на 1200 км, а тут ще й на кордон з Білоруссю потрібно звертати увагу щодня, щоб не пропустити якесь накопичення. З іншого боку, Білорусь дуже компактна. З півдня на північ і із заходу на схід майже 500 км. У сучасних реаліях це мало", - зазнасив він.

Водночас Ступак зазначив, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко не зацікавлений у втягуванні у війну. Наразі Мінськ намагається налагодити відносини із Заходом.

"Лукашенко, судячи з його риторики, не горить бажанням вплутуватися в якусь військову авантюру, адже у нього тільки-но почали вибудовуватися відносини з президентом США, тільки-но почали знімати санкції з білоруських компаній, зокрема, Белавіа, і тепер вони домагаються виведення з-під санкцій Белкалія. Починати війну для Лукашенка невигідно", - пояснив Ступак.

Головним страхом білоруського режиму залишається внутрішня дестабілізація. На думку Ступака, якщо з території Білорусі розпочнуться нові штурми українського кордону, у Києва більше не буде жодних стримувальних факторів.

"Перше, що ми зробимо, – знищимо білоруські НПЗ, яких всього два, але вони є основою білоруської економіки, а друге – відкриємо кордон і дозволимо повернутися додому всім білоруським патріотам з Полку Кастуся Калиновського, який воює за Україну на фронті. Якщо цих кілька сотень людей забезпечити зброєю і повернути додому, то вони зможуть в одному за одним селах захопити райвідділ міліції і роздати людям зброю. І це буде ефект доміно. Я думаю, що Лукашенко дуже враховує цю загрозу і дуже б цього не хотів", - додав військовий експерт.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи можливий наступ з Білорусі - думка експерта

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління, опозиційний політик Павло Латушко заявив, що Україна добре вибудувала систему оборони вздовж кордону з Білоруссю.

"Крім того, в Україні усвідомлюють, що Лукашенко самостійно ніколи не відправить армію. Навіть якщо припустити його суб'єктність і те, що він може віддати наказ збройним силам, він ніколи не віддасть наказ про наступ на Україну. Для нього це смерть – це означає, що його престол починає трястися", – підкреслив він Главреду.

Водночас, за його словами, президент Білорусі повністю залежить від Путіна і виконає будь-який його наказ.

Новий наступ з Білорусі - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що Білорусь з РФ заявляють про спільні військові навчання в Білорусі. Президент зауважив, що під час попередніх масштабних навчань розпочався наступ на Україну, тому нинішні маневри становлять небезпеку як для України, так і для самих білорусів.

Також військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що такі навчання можуть бути прикриттям для наступу, як це було раніше. Водночас, за його словами, північний кордон України укріплений, а повномасштабний наступ із Білорусі малоймовірний.

Як повідомляв Главред, Білорусь залишається для Москви пріоритетною сферою впливу, а Кремль нібито розглядає сценарії зміни влади в Мінську. Заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі, опозиційний політик Павло Латушко розповів, що у Кремлі вже сформовано список можливих наступників Лукашенка.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

