РФ атакувала Полтавщину: без світла тисячі людей, є руйнування, спалахнули пожежі

В ОВА повідомили, чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває / Колаж: Главред, фото: pixabay, ДСНС Полтавщини

Що повідомив Дяківнич:

Ворог атакував Полтавщину

Внаслідок атаки є руйнування і пошкоджено лінію електропередач

Більше 19 тисяч споживачів залишилися без світла

З вечора 25 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом опинилася і Полтавська область. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

В середу о 23:29 він попередив про роботу ППО на Полтавщині. О 00:40 стало відомо, що ворожа атака все ще тривала.

"Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. За інформацією ДСНС пожежі, які виникли унаслідок атаки – ліквідовані", - заявив Дяківнич на ранок.

Росіяни залишили мешканців Полтавщини без світла

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Тому без світла залишилося 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - додав глава ОВА.

В ДСНС зазначили, що внаслідок атаки РФ зафіксовані влучання по промислових підприємствах і приватних домогосподарствах у місті та області. Пошкоджене технологічне обладнання та об’єкти виробництва. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Росія змінює цілі атак на Україну - думка фахівця

Главред писав, що за словами колишнього командувача Аеромобільних військ ЗСУ Івана Якубця, протягом усієї зими атакує Україну дронами та ракетами. Головними цілями обстрілів РФ є об'єкти енергетики.

Хоча на носі вже весна, та ворог не планує припиняти удари по Україні. При цьому цілі атак, найімовірніше, зміняться. Навесні та влітку росіяни можуть наносити удари по об'єктах, що забезпечують водопостачання. Під загрозою в першу чергу будуть міста-мільйонники, тобто Київ, Одеса, Харків та Дніпро, а також області центри.

Російський масований обстріл 26 лютого - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 26 лютого російські окупанти вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну. Одним із постраждалих міст став Кривий Ріг, де ворожий "шахед" влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Київ також зазнав повітряної атаки з боку ворога цієї ночі. У столиці пролунали вибухи. Як з'ясувалося згодом, окупанти застосували балістичні ракети, а також ударні безпілотники.

Росіяни атакували і Запоріжжя. В результаті атаки травмовано 1 особу. В одній дев'ятиповерхівці горять квартири на 7 і 8 поверхах. В іншій — пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого горіння.

Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.

