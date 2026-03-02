Рус
Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну дату

Юрій Берендій
2 березня 2026, 03:32
Переговори з Росією поки не дають результатів, а суттєві зміни у ситуації можливі лише після політичних зрушень у Сполучених Штатах, вказав експерт.
Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну дату
Експерт оцінив заяву Зеленського щодо термінів завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Переговори за посередництва США не дали результатів
  • Суттєві зміни в позиції США можуть початись не раніше осені 2026 року

Попри обережний оптимізм українського керівництва щодо можливого наближення завершення війни, реальна ситуація на дипломатичному та військово-політичному рівнях залишається значно складнішою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Формулювання "на початку кінця" передбачає, що ми не знаємо, скільки цей процес триватиме. Навіть подорож у тисячу миль починається з першого кроку. Скільки ще йти, я сказати не готовий. Можливо, це була метафора", - сказав він коментуючи заяву Зеленського.

відео дня

Ступак зазначив, що переговори з росіянами за посередництва США тривають, однак поки що не дають жодного результату. За його словами, були сподівання, що Дональд Трамп завдяки своїй харизмі та нестандартному стилю зможе чинити тиск одночасно і на Росію, і на Україну, щоб підштовхнути обидві сторони до згортання бойових дій, проте наразі тиск відчуває переважно Київ.

Він також згадав ініціативу сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження 500-відсоткових мит, яка вже близько року залишається без ухвалення.

Дивіться відео, в якому Іван Ступак розповів, що задумали Путін і Лукашенко на 2026 рік, і де Росія завдасть основного удару:

На думку експерта, суттєві зміни можливі не раніше осені 2026 року після виборів до Конгресу США. На думку експерта, суттєві зміни можливі не раніше осені 2026 року після виборів до Конгресу США. Тоді, припускає він, у американській політичній системі може зрости вплив проукраїнських сил, що посилить тиск на Трампа, сприятиме запровадженню жорсткіших санкцій проти Росії та збільшенню військової допомоги Україні.

"Тільки тоді, можливо, гра зміниться. Але до червня не слід чекати будь-яких змін. Я б дуже хотів, щоб війна закінчилася, але поки що ніяких подій, які могли б сприяти завершенню війни, немає і не передбачається", - резюмує він.

Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну дату
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Як закінчиться війна - прогноз командувача НГУ

Як писав Главред, російсько-українська війна завершиться політичним шляхом, однак передусім необхідно зупинити подальше просування російських військ. Таку думку висловив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко.

Він зазначив, що будь-яка війна зрештою завершується політичним рішенням, тому важливо зберігати збалансовану взаємодію між військовим і політичним керівництвом без надмірного втручання однієї сторони у сферу відповідальності іншої.

Півненко також наголосив, що для припинення територіальних претензій Росії, зокрема щодо неокупованих районів Донеччини, Сили оборони України мають стримати наступ противника. Ключову роль у цьому, за його словами, відіграє суттєве посилення дронової складової на фронті.

"Якщо ми піднімемо на достатній рівень і він (ворог, – ред.) не буде вглибину нашої країни рухатися, то все буде нормально. Тобто якщо активна оборона буде працювати і не буде перемог ніяких у ворога, він задумається, чи потрібна йому така війна, чи ні. Важливо зупинити і стійко стояти. Не треба наступати, не треба нічого придумувати. Просто забезпечити стійкість оборони і тоді не буде ворогу, що пояснювати своєму народу", - зауважив Півненко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське керівництво дедалі частіше доходить висновку, що подальші мирні переговори за посередництва США не мають перспектив. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом перемовного процесу.

27 лютого у Женеві пройшов черговий етап переговорів між українською та американською делегаціями, а також відбулася тристороння зустріч за участі представників США і Швейцарії. Про проведення перемовин повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Водночас спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф наголосив, що укладення мирної угоди між Україною та Росією можливе лише за наявності надійних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку Москви та забезпечать довіру українського суспільства.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

