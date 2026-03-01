Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік: навіщо вони це зробили

У 1983-1984 роках художники Течінг Хсіє і Лінда Монтано реалізували один з найрадикальніших перформансів у сучасному мистецтві.

Коротко:

Проект отримав назву Rope Piece

Його метою було дослідити межі свободи і контролю

Чоловік і жінка, пов'язані протягом цілого року, розповіли про те, що вони відкрили для себе під час цієї дивної співпраці. Про це пише Unilad.

У 1983-1984 роках художники Течінг Хсіє і Лінда Монтано реалізували один з найрадикальніших перформансів у сучасному мистецтві - вони провели рік, пов'язані між собою 2,5-метровою мотузкою, але без права торкатися один одного.

Проект отримав назву Rope Piece. Його метою було дослідити межі свободи, конфіденційності, контролю, відданості та співіснування.

Мотузка була прив'язана до їхніх талій. Протягом 12 місяців художники виконували всі повсякденні дії разом: готували їжу, спали, приймали душ, пересувалися містом. Водночас вони не мали права фізично контактувати.

Перформанс документували на фото. Однак за лаштунками художнього експерименту розгорталася психологічно виснажлива боротьба.

Відсутність конфіденційності стала одним з найскладніших випробувань. Навіть прості речі – телефонна розмова або бажання подивитися у вікно – вимагали спільного рішення. Якщо один хотів у туалет або випити води, йти доводилося обом.

За встановленим правилом "негативний голос переважає позитивний" – кожен міг накласти вето на дію іншого.

Хсіє і Монтано не раз сварилися. Вони тягнули мотузку кожен у свій бік, відмовлялися розмовляти, а з часом, за словами Монтано, почали комунікувати звуками і стогонами, майже повністю відмовившись від звичайної мови.

"Ми ставали все більш схожими на тварин. Схожими на мавп", - згадувала Монтано.

Напруга була настільки сильною, що вона зізнавалася: якби не правило про заборону торкатися одне одного, наслідки могли бути набагато драматичнішими. Двічі Хсіє кидав меблі на підлогу поруч з нею, проте фізично її не зачепив.

Rope Piece став одним із шести масштабних перформансів Хсіє. У період з 1978 по 2000 рік він реалізував п'ять річних проектів і ще один, що тривав 13 років. Серед них - добровільне ув'язнення в дерев'яній клітці і рік життя під відкритим небом без входу в будівлю.

Рік, проведений на відстані декількох метрів один від одного без можливості дотику, став радикальним дослідженням залежності, автономії та меж людської витривалості.

