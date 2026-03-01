Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік: навіщо вони це зробили

Віталій Кірсанов
1 березня 2026, 16:14
У 1983-1984 роках художники Течінг Хсіє і Лінда Монтано реалізували один з найрадикальніших перформансів у сучасному мистецтві.
Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік
Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік / колаж: Главред, фото: скріншот, reddit.com

Коротко:

  • Проект отримав назву Rope Piece
  • Його метою було дослідити межі свободи і контролю

Чоловік і жінка, пов'язані протягом цілого року, розповіли про те, що вони відкрили для себе під час цієї дивної співпраці. Про це пише Unilad.

У 1983-1984 роках художники Течінг Хсіє і Лінда Монтано реалізували один з найрадикальніших перформансів у сучасному мистецтві - вони провели рік, пов'язані між собою 2,5-метровою мотузкою, але без права торкатися один одного.

відео дня

Проект отримав назву Rope Piece. Його метою було дослідити межі свободи, конфіденційності, контролю, відданості та співіснування.

Мотузка була прив'язана до їхніх талій. Протягом 12 місяців художники виконували всі повсякденні дії разом: готували їжу, спали, приймали душ, пересувалися містом. Водночас вони не мали права фізично контактувати.

Перформанс документували на фото. Однак за лаштунками художнього експерименту розгорталася психологічно виснажлива боротьба.

Відсутність конфіденційності стала одним з найскладніших випробувань. Навіть прості речі – телефонна розмова або бажання подивитися у вікно – вимагали спільного рішення. Якщо один хотів у туалет або випити води, йти доводилося обом.

За встановленим правилом "негативний голос переважає позитивний" – кожен міг накласти вето на дію іншого.

Хсіє і Монтано не раз сварилися. Вони тягнули мотузку кожен у свій бік, відмовлялися розмовляти, а з часом, за словами Монтано, почали комунікувати звуками і стогонами, майже повністю відмовившись від звичайної мови.

"Ми ставали все більш схожими на тварин. Схожими на мавп", - згадувала Монтано.

Напруга була настільки сильною, що вона зізнавалася: якби не правило про заборону торкатися одне одного, наслідки могли бути набагато драматичнішими. Двічі Хсіє кидав меблі на підлогу поруч з нею, проте фізично її не зачепив.

Rope Piece став одним із шести масштабних перформансів Хсіє. У період з 1978 по 2000 рік він реалізував п'ять річних проектів і ще один, що тривав 13 років. Серед них - добровільне ув'язнення в дерев'яній клітці і рік життя під відкритим небом без входу в будівлю.

Рік, проведений на відстані декількох метрів один від одного без можливості дотику, став радикальним дослідженням залежності, автономії та меж людської витривалості.

Читайте також:

Про джерело: UNILAD

Британська інтернет-медійна компанія та веб-сайт, що належить LADbible Group. Компанія позиціонує себе як "основну платформу для молоді для останніх новин та актуального вірусного контенту" і має офіси в Лондоні та Манчестері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

психологія цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

16:42Війна
Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

16:27Україна
"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

14:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Останні новини

16:27

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

16:14

Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік: навіщо вони це зробили

16:09

Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15

16:09

"Подвійна гра йде": Ані Лорак розповіла про невірність чоловіка

16:03

Навіщо в давнину нахиляли дзеркала в хатах і чіпляли їх під стелю

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
15:54

На Житомирщину мчить потепління: коли прогріє до +9 градусів

15:49

Що приховує корм для котів – секрети, про які мовчать виробникиВідео

14:53

"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

14:52

Собака зникла 12 років тому: несподіваний дзвінок розчулив власницю (фото)

Реклама
14:52

Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - екс-співробітник СБУ назвав ціль РФВідео

14:34

"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в ДубаїВідео

13:58

Більшість людей п’є віскі неправильно: що саме ми робимо не так

13:56

Люди, народжені в конкретні місяці, мають неймовірну інтуїцію - хто вони

13:49

Можуть в рази покращити врожай картоплі: які рослини варто посадити поряд

13:40

"Велика війна" почалася: США й Ізраїль атакували Іран, що зміниться для України

13:15

Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповілаВідео

12:55

"Справедливість неминуча": Сибіга передбачив кінець путінського режиму

12:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

12:29

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

12:29

Секретний режим пралки: що натиснути, щоб вона сама очистилась від плісняви

Реклама
12:11

Чому не можна сіяти розсаду в землю з городу: проблема, яку більшість ігнорує

11:57

"Це було сильно": Ірину Білик пограбували в Мілані

11:50

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

11:29

Не Русь: як насправді називали Україну інші народи 1000 років тому

10:53

"Бахкає, летить": українські зірки застрягли в Дубаї під обстрілами

10:53

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

10:16

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:07

Чому кіт скрегоче зубами коли дивиться у вікно: чи варто переживати хазяїну

09:51

"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

08:58

До кінця місяця в Ірані зміниться режим: Шуліпа - про ліквідацію ХаменеїПогляд

08:57

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: детальний прогноз на кожен день

08:54

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:53

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Автомобільні хитрощі минулого: лайфхаки радянських водіїв

07:49

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портников

06:15

Чому люди зраджують і як відновити стосунки після зради: поради психолога

05:28

Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

Реклама
04:30

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

03:30

Домашнє добриво для "тонн" врожаю: чим підгодовувати розсаду навесніВідео

02:15

Як розпізнати патологічного зрадника: 7 сигналів, які не можна ігнорувати

01:30

Кінець Всесвіту: названо несподівані терміни масштабної катастрофи

28 лютого, субота
23:54

Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

22:27

"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на КиївВідео

22:13

Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

21:38

Підвищення пенсій з березня: українцям розкрили головну умову індексації

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти