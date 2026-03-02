Рус
"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

Анна Ярославська
2 березня 2026, 07:20оновлено 2 березня, 09:51
Трамп заявив, що готовий скасувати санкції проти Ірану, якщо нове керівництво продемонструє себе прагматичним партнером.
Дональд Трамп, Іран
Трамп назвав терміни операції проти Ірану і допустив зміну влади / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Як довго США планують проводити операцію в Ірані
  • На який сценарій розраховує Трамп
  • Кого США видят во главе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана та розповів, як він бачить подальший розвиток подій.

Скільки триватиме операція

Операція в Ірані може тривати протягом "чотирьох-п'яти тижнів".

відео дня

"Ми планували 4-5 тижнів. Це не складе труднощів. У нас величезна кількість боєприпасів. Знаєте, у нас є боєприпаси, які зберігаються по всьому світу, в різних країнах", - сказав Трамп в телефонному інтерв'ю для The New York Times.

Трамп порівняв операції у Венесуелі та Ірані

Коли його запитали про плани передачі влади, він зазначив, що місцеві військові, включаючи КСІР, можуть передати свою зброю народу.

"Якщо задуматися, вони дійсно здадуться народу", - сказав лідер США.

Потім він запропонував зовсім іншу модель того, як може виглядати перехід влади в Ірані, пославшись на свій недавній досвід у Венесуелі.

"Я думаю, що те, що ми зробили у Венесуелі - це ідеальний, ідеальний сценарій", - підкреслив Трамп.

Видання зазначає, що його відповідь мала на увазі, що те, що спрацювало у Венесуелі, спрацює і в Ірані. Однак радники Трампа сказали йому, що величезні відмінності в культурах та історії роблять практично неможливим застосування стратегії, використаної у Венесуелі, де чинний уряд залишився при владі після того, як погодився виконувати вказівки США.

Трамп також заявив, що готовий скасувати санкції проти Ірану, якщо нове керівництво продемонструє себе прагматичним партнером.

Водночас президент США відмовився сказати, чи буде його адміністрація захищати народ Ірану, який він же і закликає повалити уряд.

"Я не даю жодних конкретних обіцянок ні в той, ні в інший бік. Ще занадто рано", - сказав глава Білого дому.

Хто очолить Іран

На питання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів: "У мене є три дуже хороших кандидати".

"Я не буду розкривати їх зараз. Давайте спочатку виконаємо свою роботу", - додав Трамп.

Але потім він описав сценарій, за яким іранський народ скине існуючий уряд.

"І тільки від них буде залежати, зроблять вони це чи ні. Вони говорили про це роками, так що тепер у них, очевидно, з'явиться можливість", - зазначив американський лідер.

Раніше в неділю головний представник Ірану з нацбезпеки Алі Ларіджані заявив, що країною керуватиме тимчасовий комітет. Так буде доти, доки не оберуть наступника верховного лідера.

Також відомо, що Лариджані керував раптово перерваними переговорами щодо ядерної угоди з США, а в січні цього року адміністрація Трампа запровадила проти нього санкції за його роль у придушенні антиурядових протестів.

Трамп не відповів на питання про те, чи вважає він, що Лариджані зможе очолити уряд Ірану.

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади
Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав іранську армію скласти зброю, а жителів Ісламської Республіки - "взяти свою долю у власні руки".

В результаті операції загинув верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. За даними агентства Fars News Agency, напад стався рано вранці в суботу, коли Хаменеї "перебував у своєму кабінеті в будинку лідера" і "виконував свої обов'язки".

Також загинув командувач Корпусом вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур, іранський міністр оборони Азіз Насірзаде і начальник генерального штабу збройних сил Абдулрахім Мусаві.

Іран у відповідь завдав ударів по ізраїльській території та по військових базах США на Близькому Сході.

В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан. Відповідні удари Ірану торкнулися і інших країн регіону.

Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Чим корисні для Путіна події в Ірані?

Невтручання Росії в події на Близькому Сході б'є по її репутації світового гравця, але в той же час відкриває перед Кремлем нові політичні можливості. Москва планує використовувати ситуацію в Ірані як головний аргумент для виправдання своєї агресії проти України. Про це пише видання Politico.

За словами російського політолога Володимира Пастухова, події в Тегерані стануть для лідера РФ ідеальним інструментом пропаганди. Путін буде використовувати атаку США на Іран як підтвердження своєї тези про те, що війна в Україні була "превентивним заходом" проти західної агресії.

Цей наратив дозволить Кремлю просувати ідею, що Росія нібито захищається від долі, яка спіткала Іран, навіть якщо мирні переговори про війну в Україні за посередництва США зазнають краху.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим в Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ в 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним з найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

