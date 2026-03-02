Сенсація з космосу: гігантська зірка несподівано змінила колір і температуру

WOH G64 входить до подвійної системи, і взаємодія з компаньйоном могла вплинути на спостережувані зміни.

Гігантська зірка WOH G64 розвивається за нетиповим сценарієм

Об'єкт, який вважався червоним, став гарячішим і змінив колір на жовтий

Астрономи більше трьох десятиліть спостерігають за гігантською зіркою WOH G64 і дійшли висновку, що вона розвивається за нетиповим сценарієм.

Як йдеться в дослідженні, яке публікує Nature Astronomy, зірка розташована у Великій Магеллановій Хмарі і приблизно в 28 разів масивніша за Сонце. Її розміри колосальні: якби вона перебувала в центрі нашої системи, то простягалася б майже до орбіт Юпітера і Сатурна.

У 2014 році вчені зафіксували несподівану зміну — об'єкт, який вважався червоним надгігантом, за короткий за космічними мірками час став гарячішим і змінив колір на жовтий. При цьому ознак вибуху або масштабних викидів речовини не виявлено.

Автори роботи на чолі з Гонсало Муньос-Санчес відзначають, що існуючі моделі еволюції масивних зірок не пояснюють таку трансформацію. Ситуацію ускладнює те, що WOH G64 входить в подвійну систему, і взаємодія з компаньйоном могла вплинути на спостережувані зміни.

На думку дослідників, подальші спостереження за цим об'єктом допоможуть краще зрозуміти, яким чином наймасивніші зірки завершують свій життєвий цикл — вибухом наднової, колапсом у чорну діру або через проміжні стадії.

Сюрприз з космосу: відкриття вчених

Вчені зареєстрували короткий гамма-сплеск тривалістю близько 10 секунд, що прийшов з далекої області Всесвіту — приблизно в 13 мільярдах світлових років від Землі.

Подія, позначена як GRB 250314A, ймовірно пов'язана зі спалахом наднової, яка сталася приблизно через 730 мільйонів років після Великого вибуху.

Вчені виявили новий об'єкт у космосі

Нещодавно виявлений гість з міжзоряного простору здивував вчених. Комета 3I/ATLAS, лише другий зафіксований об'єкт з-поза меж Сонячної системи, виявилася набагато меншою за очікувану, але при цьому демонструє рекордну активність, викидаючи в простір близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу щосекунди.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Nature — найпрестижніший рецензований науковий журнал світу. У 2009 році увійшов до Списку 100 найвпливовіших журналів з біології і медицини за останні 100 років під № 1 і був названий Журналом Сторіччя. Друкується щотижня у Сполученому королівстві, починаючи з 1869 року. Nature друкує статті з усіх наукових дисциплін та областей досліджень.

