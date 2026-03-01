У Динамо назрівають великі зміни: Суркіс пояснив відсутність Ярмоленка у старті

Суркіс пояснив, чому Ярмоленко та Буяльський виходять у запас і як це впливає на команду.

Молоді футболісти отримують більше ігрової практики / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Коротко:

Динамо розгромило Епіцентр у 18-му турі УПЛ — 4:0

Ярмоленко та Буяльський починають матчі в запасі

Клуб робить ставку на молодих гравців

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував переконливу перемогу команди у 18-му турі УПЛ над "Епіцентром" Епіцентр з рахунком 4:0, а також пояснив кадрові рішення тренерського штабу щодо досвідчених футболістів.

Пояснення кадрових рішень

В інтерв’ю для "Про Футбол Digital" президент "біло-синіх" оцінив поточну форму команди та розповів, чому ветерани клубу Андрій Ярмоленко і Віталій Буяльський останнім часом частіше розпочинають матчі на лаві запасних.

За словами Суркіса, перемога стала свідченням позитивних змін у грі команди, адже футболісти демонструють інший підхід як під час тренувальних зборів, так і безпосередньо у матчах.

Ставка на готових гравців

Президент клубу зазначив, що вихід Ярмоленка та Буяльського з лави запасних може суттєво підсилювати гру, однак через пропущену частину підготовки головний тренер наразі робить ставку на тих виконавців, які перебувають у кращій функціональній готовності.

Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Суркіс також висловив сподівання, що досвідчені гравці з розумінням ставляться до таких рішень тренерського штабу та підтримують курс на омолодження складу.

"Я це розумію, і, сподіваюся, Ярмоленко, Буяльський, Караваєв, Тимчик теж це розуміють. Але вони можуть вийти, зробити різницю та дати результат. Маємо давати нашій молоді здобувати досвід, адже такі хлопці, як Редушко, Пономаренко, який забиває у кожній грі, мають грати", — пояснив президент клубу.

