Загроза нового прориву РФ: розкрито сценарій і названо несподіваний напрямок

Якщо в одній локації збереться 15-20 тисяч військових РФ, то це привід бити на сполох, вважає Іван Ступак.

Названо умову нового наступу ворога

Важливе із заяв Ступака:

Буде маса ознак, які вказуватимуть на готовність РФ до проривів

Якщо в одній локації збереться 15-20 тисяч, то це привід бити на сполох

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак прокоментував ймовірність формування нових ударних угруповань РФ на території Білорусі для ймовірного наступу на Україну.

В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що перед масштабним вторгненням РФ "підготовка до навчань" почалася ще в березні 2021-го, і вже тоді сили поступово почали накопичуватися біля українського кордону.

"Але потім після телефонної розмови Байдена і Путіна все якось затихло, і всі подумали, що загроза минула. Однак восени-взимку 2021 року на білоруській території знову почали накопичуватися сили. І вони там зібралися не за один день, навіть не за один місяць", - пояснив експерт.

Він також уточнив, що вся російська армія вторгнення на всіх фронтах налічувала 170 тисяч осіб, при цьому з білоруської території наступало понад 40 тисяч.

"Тож буде маса ознак, які вказуватимуть на готовність росіян і білорусів до нових проривів. Тому спостерігаємо за чисельністю. Якщо в одній локації збереться 8 тисяч осіб, то привід для тривоги є; якщо 15-20 тисяч, то це привід бити в дзвін і кричати, що щось готується", - додав Ступак.

Прогноз щодо можливого наступу з боку Білорусі

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі і глава Народного антикризового управління Павло Латушко заявив, що українська сторона зараз надійно посилила захист уздовж державного кордону з Білоруссю і вибудувала там ефективну систему оборони.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенко приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, цькували".

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

