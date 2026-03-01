РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

Російське керівництво не відмовилося від ідеї повного контролю над Донецькою областю.

Ворог може готувати новий наступ на позиції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Паліси:

РФ не відмовилася від ідеї повного контролю над Донбасом

Противник прагне розширити просування в двох областях

Заступник глави Офісу президента і бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Москва, як і раніше, зберігає масштабні наступальні наміри щодо України.

Як розповів в інтерв'ю проекту Радіо Свобода "Донбас.Реалії", російське керівництво не відмовилося від ідеї повного контролю над Донецькою областю, а також розглядає створення так званої буферної зони в прикордонних районах Харківської та Сумської областей.

Крім того, противник прагне розширити просування в Дніпропетровській і Запорізькій областях, щоб у перспективі претендувати на захоплення великих міст півдня — Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та Одеси.

При цьому Паліса вважає, що в найближчі півроку у РФ немає достатніх можливостей для реалізації таких амбітних планів. Він зазначив, що в 2025 році російські сили зайняли менше 1% території України, зазнавши при цьому втрат понад 450 тисяч військовослужбовців.

За його підрахунками, щоб встановити контроль над приблизно 6 тисячами квадратних кілометрів Донецької області, які залишаються під контролем України, російській армії знадобиться не менше півтора року і ресурси, порівнянні з поточною чисельністю всього її угруповання в Україні.

Паліса підкреслив, що здійснити такі завдання буде вкрай складно і значно довше, ніж розраховує російське командування.

Оцінка фронтової ситуації від українського генерала

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко підкреслив, що для Росії залишаються пріоритетними спроби захоплення великих обласних центрів. За його словами, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, мають для Москви стратегічне значення. При цьому, на думку Романенка, на даний момент російські війська не володіють необхідними силами і ресурсами для успішного наступу на ці ключові точки.

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

