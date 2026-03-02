"Все йде за планом": Трамп зробив заяву щодо термінів операції в Ірані

Очільник Білого дому допустив можливу участь Саудівської Аравії в ударах по Ірану.

https://glavred.net/world/tramp-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-srokah-operacii-v-irane-10745204.html Посилання скопійоване

Трамп оцінив тривалість бойових дій в Ірані / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Трамп оцінює бойові дії в Ірані тривалістю до 4 тижнів

Підтверджено загибель трьох американських військових

Саудівська Аравія може долучитися до ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп припустив, що бойові дії в Ірані можуть тривати близько чотирьох тижнів, повідомляє The Daily Mail. За його словами, враховуючи розміри країни, весь процес "займе чотири тижні або менше".

"Це завжди був чотиритижневий процес. Ми припустили, що це займе близько чотирьох тижнів", — зазначив Трамп. відео дня

Результати ударів та масштаби операції

Він додав, що результати ударів, завданих до цього часу, його не здивували.

"Ні, я думаю, все йде за планом. Крім того, ми знищили все їхнє керівництво — набагато більше, ніж очікували. Схоже, 48 осіб", — підкреслив президент.

Трамп також не виключив, що Саудівська Аравія може завдати удару по Ірану після того, як сама стала мішенню. "Вони воюють, вони теж воюють", — зауважив очільник Білого дому.

Водночас президент підтвердив загибель трьох американських військових. Їхні імена наразі не оприлюднені.

"Це чудові люди. На жаль, ми очікуємо, що таке може трапитися — і це може повторюватися", — сказав Трамп, зазначивши, що ці три жертви стали першими за його другий термін.

Можливість переговорів з Іраном

Президент США додав, що залишається відкритим до переговорів з Іраном, проте не уточнив, чи відбудуться вони найближчим часом.

"Не знаю. Вони хочуть говорити, але я сказав, що вам слід було поговорити минулого тижня, а не цього", — зазначив Трамп.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Можливі конфлікти у світі – прогноз

Раніше Главред з посиланням на Politico повідомляв, що у найближчі роки у світі можуть розпочатися п’ять нових воєн. Потенційними учасниками цих конфліктів стануть Росія, країни Балтії, Китай, Пакистан, Корея та Індія. Усі ці війни матимуть серйозні наслідки для США як у військовій, так і в економічній та геополітичній сферах.

Найбільш імовірна та швидка ескалація можлива між Індією та Пакистаном. Проте найнебезпечнішим потенційним конфліктом аналітики називають війну між Китаєм і Тайванем, яка може мати глобальні наслідки.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Крім того, у Дубаї та Абу-Дабі прогриміли потужні вибухи. Вже відомо про щонайменше одну загиблу людину. Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ.

Також Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Читайте також:

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред