Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах

Ангеліна Підвисоцька
28 лютого 2026, 18:57
Сили оборони України уразили передовий пункт управління дивізії РФ.
У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах
Сили оборони вдарили по окупантах / Колаж: Главред, фото ілюстративне: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Що відомо:

  • В РФ та на окупованих територіях прогриміли вибухи
  • Сили оборони України вдарили по окупантах

Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Відповідні удари були завдані на фоні зниження наступального потенціалу окупантів у ніч на 28 лютого.

відео дня

"Вчора Сили оборони України уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Під ударами опинилися:

  • склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі Новоамвросіївського (Донецька область);
  • склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі Амвросіївського (Донецька область);
  • склади матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі Каланчаку (Херсонська область);
  • склад пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі Мирного (Херсонська область);
  • жива сила ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область), Родинського (Донецька область), Березового (Дніпропетровська область);
  • склад мастильно-технічного забезпечення окупантів у районі Багатир (Донецька область).

Нині остаточні масштаби та втрати окупантів уточнюються.

Як удари України впливають на ситуацію в РФ

Главред писав, що за словами керівника ОП Кирила Буданова, втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн. Водночас українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан держави, здатність надалі планувати бюджети тощо.

Але на темп ведення війни це особливо впливати не може, бо військова техніка працює в основному на дизельному паливі, а Росія вливає всі гроші саме у фінансування війни.

У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах
Удари по РФ / Інфографіка: Главред

Удари ракетами "Фламінго" по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару вглиб Росії ракетами FP-5 "Фламінго". Внаслідок атаки було уражено важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу та логістики ворога. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, підтверджено влучання по підприємству оборонної промисловості "Воткинський завод" у місті Воткінськ в Удмуртії.

За даними OSINT-каналу Dnipro Osint, удар здійснили саме ракетами "Фламінго", які влучили у виробничі цехи. Завод, по якому було завдано удару, розташований приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має обмежений запас ракет "Фламінго". Він також повідомив, що російські війська знищили одну з виробничих ліній цих ракет, однак її вже переміщено та відновлено.

Інші новини:

Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорах

РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорах

20:37Україна
Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

20:19Фронт
Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

20:18Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Точно не змиється: що треба додати в побілку для дерев

Точно не змиється: що треба додати в побілку для дерев

Три знаки зодіаку чекає неймовірний тріумф найближчими днями - хто вони

Три знаки зодіаку чекає неймовірний тріумф найближчими днями - хто вони

Абсурдні правила у школах СРСР: що було заборонено радянським дітям

Абсурдні правила у школах СРСР: що було заборонено радянським дітям

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні танцюючої дівчини за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні танцюючої дівчини за 43 с

І це тільки на місяць: Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ

І це тільки на місяць: Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ

Останні новини

20:41

Час втрачено: Максим Ялі про шанси на повалення режиму аятол в Ірані

20:37

РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорахВідео

20:19

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

20:18

Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

19:34

Природний засіб є на кожній кухні: як миттєво видалити жир з деко

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
19:31

Жінка передчувала "катастрофу" перед посадкою в літак: що сталося

19:08

Для чого насправді придумали поля в зошитах: справжнє призначення неабияк здивує

18:59

Більше немає бандитів і "сірої зони": як у голлівудських фільмах показують Україну

18:57

У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах

Реклама
18:49

Річ за $1 здивувала своєю справжньою ціною: дівчина знайшла "скарб"

18:39

"Наздогнали тут": MamaRika потрапила під обстріл у Дубаї

18:33

Росіян ліквідовують у ближньому бою: спецсили ГУР зачищають позиції РФ на півдні

18:25

Українці, варяги чи росіяни: яка була національність у князів Київської РусіВідео

18:10

І не потрібно ламати голову: рецепт ідеального сніданку на кожен деньВідео

17:43

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

17:31

"Злочинці слабшають": гучна заява Зеленського після ударів США по ІрануВідео

17:10

Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло новини компанії

16:57

Ніколи не миють: покоївка розповіла, до чого краще не торкатися в готелі

16:34

ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

16:33

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святиніВідео

Реклама
16:30

"Останнє віддасть": зрадниця Корольова розповіла про плани щодо невістки

16:27

Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

16:08

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

16:01

Погода потішить теплом: відомо, якими будуть перші дні березня у Тернополі

15:20

Таємниці еліти: де знаходиться "острів мільярдерів" і що там відбувається

15:15

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там булоВідео

15:14

"Мета номер один": експерт назвав місто, яке РФ хоче стерти з лиця земліВідео

15:04

Рівненщину накриє раптове потепління: чим здивує погода у перший день весни

14:27

Коли в Одесі по-весняному потеплішає: прогноз погоди на березень 2026 року

14:20

"Ніде не піду": Філіп Кіркоров зізнався у зв'язку з Аллою Пугачовою

14:16

Гороскоп на завтра 1 березня: Терезам - цікавий вечір, Близнюкам - несподіванка

14:15

Працює ППО, в Дубаї прогриміли вибухи: вже є інформація про загиблогоВідео

14:07

Розгін до 100 км/год за секунди: рейтинг авто, які дивують своєю швидкістю

14:01

Крутіше за "Шубу": рецепт шикарного салату з оселедця за 10 хвилин

13:53

Хто розіб'є серце Діві, а хто - подарує щастя: названо найкращі та найгірші пари

13:13

"І весілля, і дитина": Денисенко відкрила таємницю особистого життя з Савранським

13:13

Стюардеса поділилася важливою порадою для туристів: потрібна пляшка водиВідео

13:08

Окупанти наближаються: експерт попередив про загрозу для багатотисячного міста

13:07

Операція Ізраїлю проти Ірану: Україна зробила заяву на тлі загостренняВідео

12:42

Вимоги РФ змінилися: коли закінчиться війна і що буде влітку - експертВідео

Реклама
12:14

Ризик знецінення долара: українцям сказали, як зміниться курс валют

12:13

Ціна підскочила вище 50 гривень: в Україні раптово подорожчав базовий продукт

12:03

Дівчина показала, як кіт повівся "по-людськи": зробив неможливеВідео

11:49

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

11:48

Собака все зрозуміла раніше за лікаря: чи можуть домашні тварини розпізнати вагітністьВідео

11:36

Низька посадка і baggy: які джинси обирати у 2026 році

11:18

Росія може раптово зупинити мирні переговори: ЗМІ дізналися причину

11:07

На кону - звільнення області: у ЗСУ назвали головну мету наступу на Півдні

10:40

Японська підгодівля для кімнатних квітів: три інгредієнти — і буде море бутонівВідео

10:27

У Києві військові і ветерани можуть пройти безкоштовну реабілітацію: як записатися

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти