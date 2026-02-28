У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах

Сили оборони України уразили передовий пункт управління дивізії РФ.

Що відомо:

В РФ та на окупованих територіях прогриміли вибухи

Сили оборони України вдарили по окупантах

Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Відповідні удари були завдані на фоні зниження наступального потенціалу окупантів у ніч на 28 лютого.

"Вчора Сили оборони України уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Під ударами опинилися:

склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі Новоамвросіївського (Донецька область);

склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі Амвросіївського (Донецька область);

склади матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі Каланчаку (Херсонська область);

склад пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі Мирного (Херсонська область);

жива сила ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область), Родинського (Донецька область), Березового (Дніпропетровська область);

склад мастильно-технічного забезпечення окупантів у районі Багатир (Донецька область).

Нині остаточні масштаби та втрати окупантів уточнюються.

Як удари України впливають на ситуацію в РФ

Главред писав, що за словами керівника ОП Кирила Буданова, втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн. Водночас українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан держави, здатність надалі планувати бюджети тощо.

Але на темп ведення війни це особливо впливати не може, бо військова техніка працює в основному на дизельному паливі, а Росія вливає всі гроші саме у фінансування війни.

Удари ракетами "Фламінго" по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару вглиб Росії ракетами FP-5 "Фламінго". Внаслідок атаки було уражено важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу та логістики ворога. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, підтверджено влучання по підприємству оборонної промисловості "Воткинський завод" у місті Воткінськ в Удмуртії.

За даними OSINT-каналу Dnipro Osint, удар здійснили саме ракетами "Фламінго", які влучили у виробничі цехи. Завод, по якому було завдано удару, розташований приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має обмежений запас ракет "Фламінго". Він також повідомив, що російські війська знищили одну з виробничих ліній цих ракет, однак її вже переміщено та відновлено.

