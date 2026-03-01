Рус
"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

Юрій Берендій
1 березня 2026, 16:42
Україна виграла "битву за зиму" і нині, з настанням весни, зміцнює свої позиції та звільняє більше територій, ніж втрачає, зазначив Тарас Чмут.
'Вперше за багато років': на фронті стався стратегічний перелам, що відомо
Тарас Чмут заявив про перемогу України у "битві за зиму" / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 24 ОМБр імені короля Данила

Сили оборони України вперше за довгий час почали звільняти більше територій, ніж втрачати. Про це заявив голова благодійного фонду "Повернись живим" та член наглядової ради Агенція оборонних закупівель Тарас Чмут.

За його словами, що країна-агресорка Росія програла "битву за зиму", а Україна її виграла. Тепер, з настанням весни та теплішою погодою, Україна продовжує боротьбу.

'Вперше за багато років': на фронті стався стратегічний перелам, що відомо
"На фронті, вперше за багато місяців, а може і років, ми почали звільняти більше територій, ніж втрачати. Дякую тим, хто тримає фронт", - написав він у Facebook.

Чмут також подякував усім, хто тримає фронт — силам протиповітряної оборони, енергетикам, комунальникам, місцевій та центральній владі, а також кожному громадянину за стійкість.

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, Україні найближчим часом не слід очікувати припинення бойових дій. Про це заяив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, активна фаза війни, ймовірно, триватиме щонайменше кілька наступних місяців. Водночас у Кремлі, за його оцінкою, вже розглядають різні варіанти можливого завершення війни. Експерт звернув увагу, що Росія більше не наполягає на вимогах щодо Запорізької та Херсонської областей, тоді як головною територіальною ціллю для Москви залишається Донецька область.

"Плюс залишаються вимоги не вступати в НАТО і скоротити чисельність української армії. На мій погляд, до літа у нас будуть тривати бойові дії, оскільки зараз ніяких передумов для завершення війни немає. Якби з боку Росії лунав хоч якийсь конструктив, можна було б говорити, що ми рухаємося до завершення. Але цього немає, Росія впирається і стоїть на своєму", - говорить він.

Ступак вважає, що до червня укладення перемир’я або підписання будь-яких мирних домовленостей малоймовірне.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, попри масштабне перекидання російських військ до лінії бойового зіткнення, армія РФ не змогла досягти відчутних результатів під час зимової кампанії. Про це в інтерв’ю ЗМІ повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Водночас Сили оборони України завдали ударів по передовому пункту управління російської дивізії, а також по логістичній інфраструктурі та живій силі противника. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 28 лютого.

Тим часом у російських владних колах зростає скепсис щодо подальших мирних переговорів за посередництва США. Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин зазначає, що дедалі більше російських посадовців сумніваються у доцільності продовження такого діалогу.

Тарас Чмут

Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020).

Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.

