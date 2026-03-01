Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Руслана Заклінська
1 березня 2026, 22:03
Попри зростання врожайності на 40%, ринок перенасичений.
Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти
В Україні різко здешевшали овочі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Ціни на овочі борщового набору в Україні впали у 2-3 рази
  • Причина - падіння попиту
  • Врожайність 2025 року зросла на 30-40%

Ціни на овочі борщового набору в Україні наразі у 2-3 рази нижчі, ніж минулого року. Причиною такого обвалу стало не надлишкове виробництво, а скорочення попиту на внутрішньому ринку. Про це йдеться у ринковому огляді журналу "Плантатор".

Експертка плодоовочевого ринку Ксенія Гусєва зазначає, що площі під капустою, морквою, цибулею, буряком і картоплею практично не зростали, а виробництво лише повернулося до довоєнного рівня. Водночас споживання продовжує падати через скорочення населення та зниження купівельної спроможності.

відео дня

Додатково на ринок вплинули зимові відключення електроенергії, коли сотні тисяч мешканців великих міст тимчасово виїжджали, що ще більше зменшило попит.

Ситуацію загострив той факт, що врожайність у сезоні 2025 року в більшості господарств зросла на 30-40%. Це створило надлишок продукції, яку ринок просто не в змозі поглинути.

"Ціни на овочі борщової групи нині залишаються у два-три рази нижчими, ніж торік, тоді як проблеми зі збутом спостерігаються по всій Європі", - зазначили експерти.

Які продукти подорожчають у березні
Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на овочі в березні - прогноз експерта

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, березень традиційно приносить найбільше коливання цін на овочі.

Особливо відчутно тримаються високі ціни на тепличні овочі. Українські огірки лише починають з’являтися на полицях магазинів, але їхня собівартість поки що перевищує ціну імпортної продукції, тож дешевше поки не буде.

Марчук пояснив, що справжнє зниження цін на вітчизняні овочі варто очікувати наприкінці квітня, коли на ринок увійдуть свіжі парникові продукти з нижчою собівартістю. До того часу українцям доведеться трохи потерпіти високі ціни.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на яблука. Станом на 28 лютого кілограм українських яблук коштує в середньому 46,30 грн проти 40,83 грн у січні.

Також різко зросли ціни на картоплю через високий попит і обмежену пропозицію. За останній тиждень відпускні ціни піднялися на 14% і зараз становлять 8-15 грн/кг.

Як повідомляв Главред, в Україні почали знижуватися ціни на тепличні огірки через невелике збільшення пропозиції з місцевих господарств. Наразі продаж відбувається по 125-170 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: AgroTimes

AgroTimes — це українське галузеве медіа, яке спеціалізується на висвітленні тем, пов’язаних із аграрним сектором, сільським господарством та харчовою промисловістю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукт продукти харчування ціни на продукти овочі гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

21:27Україна
Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

21:10Світ
РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

20:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Останні новини

22:25

РФ "кинула" Іран і відмовила в допомозі: експерт розкрив підлу позицію Кремля

22:08

Голова на 360° і "вічні" зуби: факти про кроликів, про які не говорять

22:04

Світла стане значно більше – нові графіки для Дніпра та області на 2 березняФото

22:03

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

21:48

Гороскоп Таро на березень 2026: Козерогам – поїздка, Водоліям – прибуток, Рибам – подарунокВідео

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
21:42

Трамп не збирається змінювати режим в Ірані, він хоче іншого - Сергій БережнийПогляд

21:27

Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

21:23

"Розлучена" Pink гостро відреагувала на розрив з чоловіком

21:10

Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

Реклама
20:58

Небезпечні метеоявища насуваються на Львівщину: оголошено попередження

20:38

РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

20:28

Андрусів: Чому удари по Ірану стануть "стратегічною смертю" для армії РФПогляд

20:16

Контракти з чіткими термінами служби з'являться для всіх: в ОП анонсували зміни

20:10

Березневий старт для часнику: дві обов’язкові дії для великих головокВідео

20:04

Шафа тріщить, а вдягнути нічого — що більшість жінок робить не так

19:47

Морський бій: Трамп заявив про масове знищення кораблів в атаці на Іран

19:34

Коронна хитрість досвідчених кулінарів: одна дрібниця перетворює яєчню на шедеврВідео

19:24

Весна стартує з характером: якою буде погода у Дніпрі у перший тиждень березня

18:51

Від полону до "підриву" Ради: куди зникла Надія Савченко та як вона виглядає заразВідео

18:45

Путін знайшов у подіях в Ірані новий козир для війни в Україні - Politico

Реклама
18:30

Старший на 20 років: молода наречена Довженка зізналася, як закрутила роман з актором

18:29

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

18:29

Плани наступу РФ зірвано: ЗСУ прорвали оборону на важливому напрямку, деталіВідео

18:27

Загроза нового прориву РФ: розкрито сценарій і названо несподіваний напрямокВідео

18:06

Зефір за 10 хвилин: Євген Клопотенко розкрив головний секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": як звучить українська версія висловуВідео

17:34

РФ готує оточення і обходить з флангів: в ДШВ назвали "гарячу" точку фронту

17:29

В Ірані заявили про удар ракетами по авіаносцю США - що відомо

17:27

У Динамо назрівають великі зміни: Суркіс пояснив відсутність Ярмоленка у старті

17:01

"Лукашенко дуже б цього не хотів": експерт назвав головний страх лідера Білорусі

16:42

"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

16:27

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФВідео

16:14

Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік: навіщо вони це зробили

16:09

Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15

16:09

"Подвійна гра йде": Ані Лорак розповіла про невірність чоловіка

16:03

Навіщо в давнину нахиляли дзеркала в хатах і чіпляли їх під стелю

15:54

На Житомирщину мчить потепління: коли прогріє до +9 градусів

15:49

Що приховує корм для котів – секрети, про які мовчать виробникиВідео

14:53

"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

14:52

Собака зникла 12 років тому: несподіваний дзвінок розчулив власницю (фото)

Реклама
14:52

Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - екс-співробітник СБУ назвав ціль РФВідео

14:34

"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в ДубаїВідео

13:58

Більшість людей п’є віскі неправильно: що саме ми робимо не так

13:56

Люди, народжені в конкретні місяці, мають неймовірну інтуїцію - хто вони

13:49

Можуть в рази покращити врожай картоплі: які рослини варто посадити поряд

13:40

"Велика війна" почалася: США й Ізраїль атакували Іран, що зміниться для України

13:15

Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповілаВідео

12:55

"Справедливість неминуча": Сибіга передбачив кінець путінського режиму

12:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

12:29

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти