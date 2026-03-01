Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Попри зростання врожайності на 40%, ринок перенасичений.

В Україні різко здешевшали овочі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ціни на овочі борщового набору в Україні впали у 2-3 рази

Причина - падіння попиту

Врожайність 2025 року зросла на 30-40%

Ціни на овочі борщового набору в Україні наразі у 2-3 рази нижчі, ніж минулого року. Причиною такого обвалу стало не надлишкове виробництво, а скорочення попиту на внутрішньому ринку. Про це йдеться у ринковому огляді журналу "Плантатор".

Експертка плодоовочевого ринку Ксенія Гусєва зазначає, що площі під капустою, морквою, цибулею, буряком і картоплею практично не зростали, а виробництво лише повернулося до довоєнного рівня. Водночас споживання продовжує падати через скорочення населення та зниження купівельної спроможності.

Додатково на ринок вплинули зимові відключення електроенергії, коли сотні тисяч мешканців великих міст тимчасово виїжджали, що ще більше зменшило попит.

Ситуацію загострив той факт, що врожайність у сезоні 2025 року в більшості господарств зросла на 30-40%. Це створило надлишок продукції, яку ринок просто не в змозі поглинути.

"Ціни на овочі борщової групи нині залишаються у два-три рази нижчими, ніж торік, тоді як проблеми зі збутом спостерігаються по всій Європі", - зазначили експерти.

Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на овочі в березні - прогноз експерта

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, березень традиційно приносить найбільше коливання цін на овочі.

Особливо відчутно тримаються високі ціни на тепличні овочі. Українські огірки лише починають з’являтися на полицях магазинів, але їхня собівартість поки що перевищує ціну імпортної продукції, тож дешевше поки не буде.

Марчук пояснив, що справжнє зниження цін на вітчизняні овочі варто очікувати наприкінці квітня, коли на ринок увійдуть свіжі парникові продукти з нижчою собівартістю. До того часу українцям доведеться трохи потерпіти високі ціни.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на яблука. Станом на 28 лютого кілограм українських яблук коштує в середньому 46,30 грн проти 40,83 грн у січні.

Також різко зросли ціни на картоплю через високий попит і обмежену пропозицію. За останній тиждень відпускні ціни піднялися на 14% і зараз становлять 8-15 грн/кг.

Як повідомляв Главред, в Україні почали знижуватися ціни на тепличні огірки через невелике збільшення пропозиції з місцевих господарств. Наразі продаж відбувається по 125-170 грн/кг.

