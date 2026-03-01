"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

Ані Лорак виїхала з України в 2014 році.

Російська співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати жителів країни-агресора, вирішила розповісти про те, що спонукало її остаточно перебратися до РФ. Артистка в інтерв'ю російському YouTube-каналу звинуватила свою давню конкурентку Тіну Кароль у "видавлюванні" її з українського шоу-бізнесу.

Лорак вважає, що її приголомшливий успіх в РФ викликав заздрість у деяких українських колег. Співачка почала активно гастролювати в Росії після виступу на Євробаченні в 2008 році.

"Це все збіглося після Євробачення. У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей в Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який обрушився на мене, звичайно викликав неприємні почуття у людей... І нехай історія розсудить, потім воно все спливе одного разу і ми дізнаємося всю правду", — висловилася виконавиця.

Ані Лорак про втечу до РФ / фото: threads.com, Ані Лорак

Ані Лорак натякнула, що їй надали вибір — залишатися в Україні або продовжувати кар'єру в РФ. Співачка відразу розставила пріоритети — для неї було важливим "розвиток", який вона бачила саме в країні-агресорі.

"Я завоювала все, що можливо в цій країні. Треба рухатися далі, розвиватися. І тоді тобі просто кажуть: або ти повинен залишитися, або ми тебе перекриваємо", — розповіла Лорак.

Зірка також відповіла на домисли про те, що головним лобістом усунення Лорак з українського шоу-бізнесу після початку війни стала її колега Тіна Кароль. На цитату Олега Боднарчука про те, що саме головна конкурентка доклала зусиль, щоб не пустити її назад в Україну, співачка відповіла ствердно.

Тіна Кароль - стосунки з Ані Лорак / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять всі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі... Коли включаються проти тебе на рівні країни, що я повинна зробити", - поскаржилася Ані Лорак.

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак — співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

