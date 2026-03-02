Коротко:
- Анна Сєдокова опинилася в лікарні
- Вона розповіла про свій стан
Співачка-мовчунка Анна Сєдокова виявила у себе проблеми зі здоров'ям. Про них артистка розповіла у своєму Telegram-каналі.
Сєдокова пройшла планове медичне обстеження, за результатами якого отримала рекомендацію - стаціонар і крапельниці. В організмі Анни стався серйозний дефіцит заліза, який вимагає поповнення.
Співачка опублікувала фото з лікарняної палати з крапельницею в руці. "Я прийшла до лікаря. Просто перевірка. Клініка спеціалізується на жіночих питаннях. Мої минулі аналізи показали дуже низький рівень заліза, буквально на нулі. Лікар запропонувала прямо зараз прокапатися. Я погодилася", - написала вона.
Про особу: Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Стала відомою в 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила в "ВІА Гру" в 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Залишивши групу в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була тричі одружена і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною в смерті баскетболіста.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
