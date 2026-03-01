Путін знайшов у подіях в Ірані новий козир для війни в Україні - Politico

Невтручання РФ у події на Близькому Сході б’є по її престижу, але дає Путіну ідеальний інструмент для маніпуляцій.

https://glavred.net/world/putin-nashel-v-sobytiyah-v-irane-novyy-kozyr-dlya-voyny-v-ukraine-politico-10745117.html Посилання скопійоване

Події в Ірані підіграли пропаганді Путіна / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Кремль використовує атаку США на Іран для виправдання війни в Україні

Вторгнення в Україну для РФ було нібито превентивним кроком для уникнення долі Ірану

Медведєв і Лук'янов висловилися про марність дипломатії з Трампом

Невтручання Росії у події на Близькому Сході б'є по її репутації світового гравця, проте водночас відкриває перед Кремлем нові політичні можливості. Москва планує використати ситуацію в Ірані як головний аргумент для виправдання своєї агресії проти України. Про це пише видання Politico.

За словами російського політолога Володимира Пастухова, події в Тегерані стануть для лідера РФ ідеальним інструментом пропаганди. Путін використовуватиме атаку США на Іран як підтвердження своєї тези про те, що війна в Україні була "превентивним заходом" проти західної агресії.

відео дня

"Тим, хто сумнівається, він покаже на події в Тегерані і скаже: "Таке могло трапитися і з нами", - зазначив він.

Як зазначили у виданні, цей наратив дозволить Кремлю просувати ідею, що Росія нібито захищається від долі, яка спіткала Іран, навіть якщо мирні переговори щодо України за посередництва США зазнають краху.

Російське керівництво вже почало інформаційну підготовку. Одним із перших на операцію США відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. У соцмережі X він іронічно назвав Дональда Трампа "миротворцем", заявивши, що переговори з Іраном були лише "прикриттям".

Радник Кремля із зовнішньої політики Федір Лук'янов заявив, що події в Ірані остаточно доводять, що дипломатія з адміністрацією Трампа є "просто марною".

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як вплине ситуація в Ірані на Україні - думка експерта

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю Liga.net розповів, що загострення навколо Ірану може вплинути на Україну через можливе скорочення обсягів американської військової допомоги.

За його словами, США доведеться відновлювати запаси озброєння, використаного під час ударів по Ірану, що може тимчасово зменшити можливості для експорту. Водночас Клімкін зазначив, що критичних змін у постачанні зброї Україні не очікується, адже більшість засобів, застосованих проти Ірану, не входять до основного списку озброєння для Києва.

Негативним фактором експерт називає також переключення уваги Вашингтона на Близький Схід, що може дати Росії можливість підвищити рівень ескалації.

Атаки по Ірану - останні новини

Як повідомляв Главред, 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр оборони Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та ряд військових об’єктів США на Близькому Сході. У Дубаї та Абу-Дабі сталися потужні вибухи, а в житловому районі Абу-Дабі впали уламки ракети.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військ на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Також 28 лютого стало відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув – його тіло витягли з руїн палацу, повідомляють Reuters та Times of Israel з посиланням на ізраїльську розвідку. Цю інформацію підтвердив і посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер та прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Читайте також:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред