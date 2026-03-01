Рус
Читати російською
В Ірані заявили про удар ракетами по авіаносцю США - що відомо

Юрій Берендій
1 березня 2026, 17:29
Іран заявив про ракетну атаку на авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці, однак Центральне командування США спростувало цю інформацію.
В Ірані заявили про удар ракетами по авіаносцю США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото U.S. Navy

Іран нібито атакував американський авіаносець "USS Abraham Lincoln" у Перській затоці. Про це повідомляє Корпус вартових ісламської революції, передає ізраїльське видання Times of Israel.

"Авіаносець США Abraham Lincoln був вражений чотирма балістичними ракетами", – про це зазначається у заяві КВІР.

У свою чергу Центральне командування США спростувало заяву Іранського КВІР, повідомивши, що авіаносець "Авраам Лінкольн" не зазнав жодного ураження, а запущені ракети навіть не наблизилися до нього. Корабель продовжує виконувати завдання, запускаючи літаки для підтримки операцій Центрального командування із захисту американського народу та нейтралізації загроз з боку Ірану.

Водночас американські військові повідомили, що під час операції "Епічна лють" був уражений іранський есмінець класу "Джамаран", який отримав критичні пошкодження та, за даними Центрального командування США, нібито тоне.

"Як заявив президент (йдеться про Трампа, - ред.), члени збройних сил Ірану, КВІР та поліції "повинні скласти зброю". Покинути корабель", - резюмували в Центральному командуванні США.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як загострення навколо Ірану вплине на Україну

Як писав Главред, військова операція США та Ізраїлю проти Ірану неминуче позначиться на Україні, зокрема може спричинити скорочення обсягів американської військової допомоги. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю Liga.net.

За його словами, Сполученим Штатам доведеться відновлювати запаси озброєння, використаного під час ударів по Ірану, що відповідно зменшить можливості для експорту. Водночас він не прогнозує критичних змін у постачанні зброї Україні, оскільки адміністрація Дональда Трампа наразі не продає українській армії ракети Tomahawk, а більшість засобів, які застосовуються проти Ірану, не входять до основного переліку озброєння, яке отримує Київ.

"Те, що вони використовують зараз проти Ірану, це здебільшого не той асортимент, який ми отримуємо", — наголосив він.

Окремим негативним чинником Клімкін вважає переключення уваги Вашингтона на події на Близькому Сході, чим, на його переконання, може скористатися Росія, намагаючись підвищити рівень ескалації.

Війна в Ірані - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув уранці 28 лютого внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану.

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про початок масштабної військової операції проти Ірану після тривалого тиску з боку ключових близькосхідних партнерів Вашингтона — Ізраїлю та Саудівської Аравії.

Під час операції під назвою "Епічна лють", проведеної того ж дня проти іранських об’єктів, американські сили вперше застосували тактику масового використання недорогих дронів-камікадзе, подібну до тієї, яку Україна використовувала на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про джерело: The Times of Israel

The Times of Israel — ізраїльська англомовна онлайн-газета, яку випускають з 2012 року. Заснована журналістом Давидом Горовицем і американським менеджером гедж-фонду Сетом Кларманом. Газета пише про події в Ізраїлі, на Близькому Сході і в усьому єврейському світі.

Крім публікації новинних повідомлень і аналітичних матеріалів, на сайті розміщена блог-платформи.

У лютому 2014 року, через два роки після заснування, газета "The Times of Israel" оголосила, що її читає 2 мільйони читачів[4]. 2017 року читацька аудиторія збільшилася до 3,5 мільйонів унікальних щомісячних користувачів. wikipedia

