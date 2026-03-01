Контракти з чіткими термінами служби з'являться для всіх: в ОП анонсували зміни

В Офісі президента розповіли, що мобілізовані зможуть перейти на контрактз термінами служби.

https://glavred.net/ukraine/vse-voennye-smogut-podpisat-kontrakty-s-chetkimi-srokami-sluzhby-palisa-10745138.html Посилання скопійоване

В ОП розповіли, як мобілізовані зможуть перейти на контракт / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, 49 окремий штурмовий батальйон "Карпатська Січ"

Ключові тези Паліси:

В Україні змінять систему військової служби

Мобілізовані зможуть підписувати контракти з чіткими термінами служби

Планується поступовий перехід від до контрактної армії

В Україні готують масштабну реформу системи проходження військової служби. Мобілізовані громадяни зможуть підписувати контракти, які гарантуватимуть чіткі терміни служби. Про це в інтерв'ю проєкту "Радіо Свобода Донбас.Реалії" повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За словами Паліси, успішне тестування програми "Контракт 18-24" для молоді стало базою для впровадження ширшого інструменту. Головна мета - дати можливість усім військовослужбовцям, зокрема вже мобілізованим, перейти на контрактну основу.

відео дня

"Програма "Контракт 18-24" не є альтернативою мобілізації. Це інструмент, який дає можливість молодим людям, які підлягають мобілізації, долучитися до Сил оборони та отримати за це певний мотиваційний пакет. Загалом технічно потрібно було відтестувати всі процедури, які складуть базу для більш ширшого контракту, який зможуть підписувати, в тому числі і мобілізовані громадяни України, з метою отримання чітких термінів служби і з метою мотивації таких людей і планового переходу з мобілізованої армії до контрактної", - пояснив Паліса.

Паліса також зазначив, що попередній міністр оборони України підготував концепт та проєкт закону щодо контрактів, який вже подавався до Верховної Ради. Нинішній міністр Федорів взяв паузу для доопрацювання проєкту відповідно до свого бачення.

"Найближчим часом ми всі чекаємо запропонованого проекту. Запит на терміни служби - зрозумілий, і ми спробуємо його реалізувати шляхом контрактів. Але теж треба враховувати і поточну ситуацію на фронті", - додав заступник керівника ОП.

Умови "Контракту 18-24" / Інфографіка: Главред

Що змінить реформа мобілізації

Як писав Главред, заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв в ефірі Вечір.LIVE повідомив, що у Міноборони готують масштабні зміни у сфері комплектування та служби.

Реформа передбачає два напрями. Перший, за його словами,посилення відповідальності для тих, хто ухиляється або самовільно залишає частину, а також трансформацію роботи ТЦК. Другий - створення стимулів для військових, зокрема контракти з чіткими строками, підвищення базових виплат і додаткові премії залежно від спеціалізації.

Контракти з чіткими термінами служби - новини за темою

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Міноборони за дорученням Володимира Зеленського розпочало готувати нові контракти для військових із чіткими термінами служби - від 1 до 5 років. Як повідомив тодішній міністр оборони Денис Шмигаль, для контрактів на 2-5 років передбачать річну відстрочку від мобілізації після завершення служби.

У грудні минулого року Шмигаль розповідав, що до Верховної Ради подано законопроєкт про нові контракти для військових із чіткими термінами служби та підвищеними виплатами. Тоді передбачалося, що контракти терміном від одного до п’яти років зможуть укладати військовослужбовці всіх структур Сил безпеки й оборони, зокрема мобілізовані та резервісти.

Як повідомляв Главред, Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації. Новий міністр оборони Михайло Федоров розповів, що 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично через застосунок "Резерв+"/

Читайте також:

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред