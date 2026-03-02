"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

Стисло:
- Лілія Ребрик вирішила попрощатися
- Прощальні слова вона адресувала непростій зимі
Підбивати підсумки прийнято в кінці року, проте українська акторка і ведуча Лілія Ребрик вирішила порушити правило - ця зима була настільки складною для України і українців, що заслужила, на думку артистки, окремого обряду прощання.
Так, у своєму блозі в Instagram Лілія опублікувала пост, присвячений завершенню зими і початку весни. У ньому акторка зазначила, що вдячна зимі за те, що вона не затримується, і з великою надією зустрічає весну. Також вона поділилася свіжим фото.
"Цим фото прощаюсь з зимою! Такою виснажливою, складною, важкою... Здається, не було ще таких зим, які б настільки нас випробовували. Але що ж - прощаюсь з нею квітами, які подарували сьогодні мені ви. Прощаюся і дякую. За те, що нарешті минула! А далі - весна! Нарешті! І хай вона буде заквітчана якщо не щастям, то хоча б - радісними миттєвостями! Люблю вас! За те, що все витримали, вистояли, за те, що ви є!" - написала Лілія Ребрик.
Про персону: Лілія Ребрик
Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).
