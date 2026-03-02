58-річний всесвітньо відомий діджей вчетверте став батьком

Читайте більше:
- Що відомо про особисте життя Девіда Гетти
- Хто став четвертою дитиною артиста
Французький діджей Девід Гетта розкрив "найпрекрасніший секрет, який коли-небудь зберігав" - він вчетверте став батьком. Дитину 58-річному музиканту подарувала його давня партнерка - кубинська модель Джессіка Ледон.
Сина Девід і Джессіка назвали Скайлер. Щасливі батьки в соціальних мережах вже показали обличчя немовляти.
До зустрічі з Ледон, від якої у нього також є син Циан (2024), Девід Гетта 22 роки був одружений з менеджером нічного клубу Кеті Лобе. У цьому шлюбі на світ з'явилися син діджея Тім Елвіс Ерік (2004) і донька Енджі (2007).
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.
Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.
Читайте також:
- Арнольд Шварценеггер з онуками розтопив серця фанатів
- Вже не та Віра: 76-річна Вонг приголомшила новим виходом у світ
- Хлопчик без розуму: 44-річна Альба підтвердила роман з молодим актором
Про персону: Девід Гетта
Девід Гетта - французький діджей і продюсер. Один з найпопулярніших музичних продюсерів, співпрацює з такими виконавцями і гуртами як Jessie J, The Black Eyed Peas, Бібі Рекса, Ріанна, Ейкон, Ліл Вейн, Мадонна, Pitbull, Фергі, LMFAO, Snoop Dogg, Sia, Lady Gaga, Нікі Мінаж і Shakira. У 2011, 2020, 2021, 2023 і 2025 роках визнавався діджеєм року, повідомляє Вікіпедія. Володар премії "Греммі" (2010).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред