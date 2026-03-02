Рус
58-річний всесвітньо відомий діджей вчетверте став батьком

Анна Підгорна
2 березня 2026, 01:31
Девід Гетта розкрив ім'я та стать дитини.
Девід Гетта, Джессіка Ледон
Девід Гетта став батьком - що відомо про дитину від Джесіки Ледон / колаж: Главред, фото: instagram.com/davidguetta

  Що відомо про особисте життя Девіда Гетти
  Хто став четвертою дитиною артиста

Французький діджей Девід Гетта розкрив "найпрекрасніший секрет, який коли-небудь зберігав" - він вчетверте став батьком. Дитину 58-річному музиканту подарувала його давня партнерка - кубинська модель Джессіка Ледон.

Сина Девід і Джессіка назвали Скайлер. Щасливі батьки в соціальних мережах вже показали обличчя немовляти.

До зустрічі з Ледон, від якої у нього також є син Циан (2024), Девід Гетта 22 роки був одружений з менеджером нічного клубу Кеті Лобе. У цьому шлюбі на світ з'явилися син діджея Тім Елвіс Ерік (2004) і донька Енджі (2007).

Четверта дитина Девіда Гетти
Девід Гетта став батьком - що відомо про дитину від Джесіки Ледон / фото: instagram.com/davidguetta
Четверта дитина Девіда Гетти
Девід Гетта став батьком - що відомо про дитину від Джесіки Ледон / фото: instagram.com/davidguetta

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Про персону: Девід Гетта

Девід Гетта - французький діджей і продюсер. Один з найпопулярніших музичних продюсерів, співпрацює з такими виконавцями і гуртами як Jessie J, The Black Eyed Peas, Бібі Рекса, Ріанна, Ейкон, Ліл Вейн, Мадонна, Pitbull, Фергі, LMFAO, Snoop Dogg, Sia, Lady Gaga, Нікі Мінаж і Shakira. У 2011, 2020, 2021, 2023 і 2025 роках визнавався діджеєм року, повідомляє Вікіпедія. Володар премії "Греммі" (2010).

14:52

Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - екс-співробітник СБУ назвав ціль РФВідео

14:34

"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в ДубаїВідео

13:58

Більшість людей п’є віскі неправильно: що саме ми робимо не так

