Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Анна Ярославська
26 лютого 2026, 07:23оновлено 26 лютого, 07:56
Вибухи прогриміли у низці міст. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".
Наслідки атаки РФ
Що відомо про наслідки атаки РФ в ніч на 26 лютого / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • У Києві спалахнули пожежі в Голосіївському та Печерському районах, пошкоджено житловий будинок
  • На Харківщині постраждали 14 осіб, серед них - дитина
  • У Запоріжжі спалахнули пожежі

В ніч на 26 лютого армія РФ атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та інші міста дронами і ракетами. Горіли квартири і торговельні центри. Є поранені, зокрема і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Про наслідки масової атаки розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Наслідки атаки на Київ

В результаті атаки РФ на Україну в ніч на 26 лютого в декількох районах Києва зафіксовані пошкодження та загоряння. Деталі розкрили в ДСНС столиці.

У Голосіївському районі в результаті обстрілу сталося загоряння гаражів. Пожежа була ліквідована о 06:28 на площі 30 кв. м.

У Печерському районі спалахнула пожежа в результаті влучання в двоповерховий житловий будинок. Загоряння ліквідовано о 06:00 на площі 30 кв. м.

У Дарницькому районі в 9-поверховому житловому будинку вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в одній з квартир на першому поверсі. Пожежі не виявлено. Обійшлося без постраждалих.

Інформація може оновлюватися, додали рятувальники.

  Наслідки атаки на Київ 26 лютого
    Наслідки атаки на Київ 26 лютого Фото: ДСНС
  Наслідки атаки на Київ 26 лютого
    Наслідки атаки на Київ 26 лютого Фото: ДСНС
  Наслідки атаки на Київ 26 лютого
    Наслідки атаки на Київ 26 лютого Фото: ДСНС

Атака на Харківщину

В ніч на 26 лютого росіяни атакували ударними безпілотниками і ракетами Харківську область. Зафіксовано влучання в Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах міста, а також в с. Рай-Оленівка Харківського району.

В результаті обстрілів виникло вогнище загоряння. Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль і конструкції гаража у Слобідському районі міста.

За попередніми даними, постраждали 14 осіб, з них одна дитина. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки.

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, зокрема, психологи, піротехнічні та медичні розрахунки, а також пожежники Пісочинської місцевої пожежної команди.

  Наслідки атаки на Харківщину 26 лютого
    Наслідки атаки на Харківщину 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram
  Наслідки атаки на Харківщину 26 лютого
    Наслідки атаки на Харківщину 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram
  Наслідки атаки на Харківщину 26 лютого
    Наслідки атаки на Харківщину 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram
  Наслідки атаки на Харківщину 26 лютого
    Наслідки атаки на Харківщину 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Запоріжжя

Росіяни атакували Запоріжжя: безпілотниками. В результаті атаки травмовано 1 особу. Рятувальники працюють за 5 адресами, повідомили у ДСНС.

В одній дев'ятиповерхівці горять квартири на 7 і 8 поверхах. В іншій — пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого горіння.

У торговельнму центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м.

Пошкоджено приватний будинок. Влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу, проводять пошук постраждалих і надають допомогу.

  Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого
    Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram
  Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого
    Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram
  Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого
    Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram
  Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого
    Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram
  Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого
    Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp
  Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого
    Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp
  Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого
    Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp
  Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого
    Наслідки атаки на Запоріжжя 26 лютого Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания повреждены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.

"Отсутствует теплоснабжение более чем в 500 домах в трех районах города. Коммунальщики начали работы по ликвидации - закрывают окна листами ОSB в многоквартирных домах", - говорится с сообщении.

Атака на Кіровоградщину

Внаслідок ворожої дронової атаки в Новоархангельській громаді травмовано людину. Також пошкоджено дахи п’яти приватних житлових будинків.

"Комісія зафіксує наслідки руйнувань та визначить обсяги необхідної допомоги людям. Відповідні служби обстежують територію", - повідомили в ОВА.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Наслідки атаки на Кривий Ріг

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, близько 20 разів окупанти атакували два райони області безпілотниками та артилерією. Постраждали двоє людей.

У Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерхівку, пожежний підрозділ та авто. Постраждалих чоловіка та жінку госпіталізували.

У Зеленодольській громаді Криворіжжя розбито сонячні панелі.

На Нікопольщині росіяни поцілили по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Понівечені приватні будинки та автівки.

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повітряні атаки РФ по Україні – останні новини

Як писав Главред, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Пізно ввечері 23 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Запоріжжю. В результаті обстрілів травмовано п'ятьох людей, зокрема одну дитину.

В ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули дві людини. Щонайменше три людини постраждали, їм надається необхідна допомога

Крім того, вранці 23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Під атакою опинилися два райони міста - Холодногірський та Основ'янський. Вже відомо про декількох поранених.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

08:18Війна
Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

07:23Україна
Трамп озвучив амбітні терміни завершення війни в Україні в розмові із Зеленським

Трамп озвучив амбітні терміни завершення війни в Україні в розмові із Зеленським

06:40Україна
