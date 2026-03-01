Рус
Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

Олексій Тесля
1 березня 2026, 21:27
Росіяни не збираються припиняти удари по Україні, попередив Володимир Зеленський.
Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі
Володимир Зеленський попередив про загрозу нових обстрілів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, УНІАН

Головне:

  • Росіяни готують нові атаки по інфраструктурі
  • Розвідка надає інформацію про нові удари РФ

Росіяни готують нові атаки по інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми знаємо, що росіяни не збираються припиняти удари. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі", – сказав він у вечірньому відеозверненні.

відео дня

Президент зазначив, що розвідка надає відповідну інформацію, тому кожен, чия робота і служба захищати Україну від ударів, повинен бути так само зосереджений навесні, як і взимку.

"На кожну загрозу потрібно реагувати і збивати російські цілі максимально з можливого. За ситуацією на Близькому Сході можна побачити, наскільки непросто забезпечити 100% захист від ракет і шахідів. Навіть у країнах затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки надали нам партнери, все одно збивають не всю балістику", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що український досвід захисту від "шахідів" багато в чому незамінний.


/ Главреда

Навіщо Росія завдає ударів по енергетиці: позиція експерта

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що атаки на підстанції та ключові лінії електропередач спрямовані на ослаблення стійкості української енергосистеми. Пошкодження таких вузлів знижує можливості швидко перенаправляти потоки електроенергії між регіонами.

У години максимального споживання це змушує енергетиків вводити тимчасові обмеження, щоб уникнути серйозних збоїв і не допустити масштабних аварій, зберігши стабільність роботи всієї мережі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Володимир Зеленський ракетний удар






