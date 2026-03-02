Рус
IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні серфінгіста за 43 с

Віталій Кірсанов
2 березня 2026, 04:00
Візуальні головоломки допомагають розвивати концентрацію, пам'ять і швидкість обробки інформації.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання формату "Знайдіть відмінності" залишаються одними з найпопулярніших серед любителів інтелектуальних випробувань. Суть проста: перед вами дві майже однакові картинки, між якими заховані ледь помітні відмінності. Саме такі вправи пропонує видання Jagranjosh.

Готові прийняти виклик? Уважно розгляньте два зображення з серфінгістом. На перший погляд вони повністю збігаються, проте на них приховані три невеликі відмінності. Чи зможете ви їх знайти всього за 43 секунди?

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Зверніть увагу на кольори, дрібні деталі, форми предметів і їх розташування - відмінності можуть ховатися в найнесподіваніших місцях.

Вдалося знайти всі три? Вітаємо - у вас відмінна спостережливість і розвинене зорове сприйняття.

Якщо ж якісь відмінності вислизнули з поля зору - не переживайте. Перевірте рішення і спробуйте знову: такі тренування дійсно покращують концентрацію і увагу до деталей.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

