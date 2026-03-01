Старший на 20 років: молода наречена Довженка зізналася, як закрутила роман з актором

Дівчина запевнила, що на момент початку стосунків актор не був одружений.

В'ячеслав Довженко одружується - хто наречена / колаж: Главред, фото: instagram.com, В'ячеслав Довженко

Зірка українського фільму "Кіборги" В'ячеслав Довженко нещодавно представив публіці свою молоду наречену. Світлана дала своє перше інтерв'ю OBOZ.ua і розповіла, як їй вдалося завоювати серце відомого актора.

Як виявилося, закохані перетнулися на знімальному майданчику багато років тому. Дівчина зізналася, що це не можна було назвати початком романтичної історії.

"Ми познайомилися ще років сім-вісім тому - працювали разом на зйомках одного проекту. Тоді просто перетнулися, трохи поспілкувалися - і все. Нічого такого, що можна було б назвати початком історії", - розповіла Світлана.

В'ячеслав Довженко з нареченою / фото: instagram.com, В'ячеслав Довженко

Через кілька років пара знову зустрілася в театрі, де дівчина працювала костюмером. Тоді Довженко вже розійшовся з дружиною — його серце було вільним для нового кохання. Світлана підкреслила, що не сприймала майбутнього нареченого як зірку.

"А потім знову зустрілися в театрі. І це було вже під час повномасштабної війни. На той момент Слава вже не був одружений, жив сам. Я теж була в своєму етапі переосмислення. І ось уже третій рік ми разом. Живемо, підтримуємо один одного, будуємо стосунки", — поділилася наречена актора.

Як виглядає наречена В'ячеслава Довженка / скріншот ТСН

Світлана зізналася, що різниця у віці в парі відчувається. Оскільки В'ячеслав набагато старший за свою обраницю, його характер став спокійнішим, тоді як у нареченої вирує енергія. Незважаючи на це, закохані швидко знаходять компроміс.

"У мене все ж такий вік (мені зараз майже 30), коли хочеться руху: кудись поїхати, сходити. Слава більш спокійний. І ось на цьому контрасті ми і зійшлися. Я його трохи "піднімаю" - в хорошому сенсі, витягую в події, в рух. А він мене заземлює, коли я занадто розганяюся", - підсумувала Світлана

Про особу: В'ячеслав Довженко В'ячеслав Довженко - український актор театру і кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в категорії за кращу чоловічу роль, повідомляє Вікіпедія. З 2011 року служить у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

