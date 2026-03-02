Рус
"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

Христина Трохимчук
2 березня 2026, 05:55
Співак замислився про зміну місця проживання.
Потап і Настя Каменських - де зараз
Потап і Настя Каменських - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • Де будуть жити Потап і Настя Каменських
  • Чи повернуться вони в Україну

Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, висловився про те, де планує жити. В інтерв'ю Вадиму Бухкалову він заявив, що поки що відчуває себе вільним у виборі місця проживання.

Репер зазначив, що завжди багато часу проводив за кордоном, але своїм домом вважав Київ. Зараз Потап і Настя Каменських придивляються до Маямі, де планують займатися творчістю.

Потап будує кар'єру за кордоном
Потап будує кар'єру за кордоном / фото: instagram.com, Потап

"Для мене цілком нормальний стан перебувати за кордоном. Я все життя працював за кордоном, заробляв. Але все одно домівкою вважав Київ, і так досі вважаю. Єдине, що я став більше часу проводити за кордоном. Я ще не зупинився на жодній країні. Нас з Настею більше тягне до Маямі, тому що вона співає іспанською. А там точка дотику всіх культур", — заявив Олексій Потапенко.

Артист запевнив, що як і раніше не виключає повернення зіркової сім'ї на батьківщину, але дав чітко зрозуміти — до закінчення війни цього не відбудеться. Потап додав, що його з Україною пов'язує занадто багато: там залишилися родичі і майно.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських — повернення в Україну / фото: instagram.com, Потап

"Де ми будемо? Я взагалі нічого не виключаю зараз. І те, що я повернуся в Україну після війни, теж. Для мене Україна завжди дім, батьківщина. З Україною завжди буду підтримувати взаємини. Буду завжди допомагати. І буду робити все для України. У нас там нерухомість, батьки, половина сім'ї живе. Де ми будемо - не загадую. Даю собі повну свободу. Можу працювати з будь-якої точки світу. Не знаю, повернуся я чи ні, але точно буду завжди з Україною", - висловився репер.

Потап
Потап / інфографіка: Главред

Про особу: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

16:27

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФВідео

16:14

Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік: навіщо вони це зробили

16:09

Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15

