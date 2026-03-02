"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

Співак замислився про зміну місця проживання.

https://glavred.net/stars/nas-s-nastey-tyanet-potap-raskryl-kogda-vernetsya-v-ukrainu-10745090.html Посилання скопійоване

Потап і Настя Каменських - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

Де будуть жити Потап і Настя Каменських

Чи повернуться вони в Україну

Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, висловився про те, де планує жити. В інтерв'ю Вадиму Бухкалову він заявив, що поки що відчуває себе вільним у виборі місця проживання.

Репер зазначив, що завжди багато часу проводив за кордоном, але своїм домом вважав Київ. Зараз Потап і Настя Каменських придивляються до Маямі, де планують займатися творчістю.

відео дня

Потап будує кар'єру за кордоном / фото: instagram.com, Потап

"Для мене цілком нормальний стан перебувати за кордоном. Я все життя працював за кордоном, заробляв. Але все одно домівкою вважав Київ, і так досі вважаю. Єдине, що я став більше часу проводити за кордоном. Я ще не зупинився на жодній країні. Нас з Настею більше тягне до Маямі, тому що вона співає іспанською. А там точка дотику всіх культур", — заявив Олексій Потапенко.

Артист запевнив, що як і раніше не виключає повернення зіркової сім'ї на батьківщину, але дав чітко зрозуміти — до закінчення війни цього не відбудеться. Потап додав, що його з Україною пов'язує занадто багато: там залишилися родичі і майно.

Потап і Настя Каменських — повернення в Україну / фото: instagram.com, Потап

"Де ми будемо? Я взагалі нічого не виключаю зараз. І те, що я повернуся в Україну після війни, теж. Для мене Україна завжди дім, батьківщина. З Україною завжди буду підтримувати взаємини. Буду завжди допомагати. І буду робити все для України. У нас там нерухомість, батьки, половина сім'ї живе. Де ми будемо - не загадую. Даю собі повну свободу. Можу працювати з будь-якої точки світу. Не знаю, повернуся я чи ні, але точно буду завжди з Україною", - висловився репер.

Потап / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що зрадниця України співачка Ані Лорак розповіла про зради свого першого чоловіка Мурата Налчаджиоглу і їх перші ознаки. Як виявилося, співачка не відчувала від чоловіка підступу, хоча приводів для підозр було багато.

Також Василина Фролова, яка переїхала в ОАЕ після початку повномасштабного вторгнення, розповіла про ситуацію в Дубаї. Спочатку ведуча не надала великого значення інформації про атаки Ірану, але потім повідомила, що побачила ракету над своєю головою.

Вас може зацікавити:

Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред