РФ 'кинула' Іран і відмовила в допомозі: експерт розкрив підлу позицію Кремля

Відмова Москви від допомоги Тегерану почута в Пхеньяні, Пекіні та серед країн Глобального Півдня.

Володимир Путін не допоміг Ірану у відбитті атак / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі

Відмова Москви від допомоги Тегерану почута в багатьох країнах

Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Як пише історик, політолог і сходознавець Ігор Семиволос у Facebook, "на очах розпадається вісь Москва-Тегеран".

"Підтверджено, що Іран дійсно апелював до Росії, спираючись на пункти про "взаємну допомогу при загрозі суверенітету". Москва, хто б здивувався, скористалася юридичною казуїстикою: оскільки удари США та Ізраїлю позиціонуються як "точкові операції проти терористичної інфраструктури", а не повномасштабне вторгнення", - стверджує експерт.

За його словами, Кремль трактує це як випадок, що не підпадає під статтю про колективну оборону.

"Іран просив активувати С-400 і системи "Красуха"/"Лейер-3" на російських базах в Сирії (Хмейм і Тартус) для засліплення ізраїльських літаків. Росія не просто відмовила, але, за деякими даними, вимкнула транспондери і активні радари на своїх базах під час прольоту ізраїльських ракет, щоб уникнути випадкового зачеплення і виправдання для вступу в конфлікт", - пояснив він.

На думку аналітика, відмова Москви від допомоги Тегерану почута в Пхеньяні, Пекіні і серед країн Глобального Півдня.

"Росія продемонструвала, що вона є "союзником для першого серйозного виклику". Іранські еліти, особливо прагматичне крило, тепер відкрито говорять про те, що стратегічна ставка на Росію була помилкою, яка призвела до національної катастрофи", - додав Семиволос.

/ Інфографіка: Главред

Позиція України щодо ударів по Ірану

Україна висловила солідарність з громадянами Ірану на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це під час прес-конференції заявив глава МЗС Андрій Сібіга. Він підкреслив, що позиція Києва залишається незмінною: чинна влада в Тегерані, за оцінкою української сторони, чинить тиск не тільки на власне населення, але й дестабілізує ситуацію в регіоні в цілому.

Як повідомляв Главред, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав нову атаку засобом "для усунення загроз".

Як повідомлялося, адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Нагадаємо, Дональд Трамп сказав, що США почали військову операцію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. За його словами, іранський режим несе "неминучі загрози", а керівництво країни є "жорстокою групою людей", чия діяльність несе пряму небезпеку для США, а саме військам, базам за кордоном і союзникам по всьому світу.

Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

