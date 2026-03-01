Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві та області відключатимуть світло 2 березня: що відомо про графіки

Олексій Тесля
1 березня 2026, 23:49
Для кожного будинку складено індивідуальний графік, тому навіть сусідні будівлі можуть відключатися в різний час.
відключення світла
З'явилося попередження про нові відключення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • 2 березня в Києві введуть тимчасові відключення світла
  • для кожного будинку складено індивідуальний графік
  • У Київській області діятимуть черги відключень

2 березня в Києві введуть тимчасові відключення світла — це пов'язано з пошкодженнями енергосистеми після недавніх масових ударів РФ.

Про коригування графіків повідомила компанія ДТЕК на своїй сторінці в Facebook.

відео дня

Цього разу звичного поділу на групи не буде: для кожного будинку складено індивідуальний графік, тому навіть сусідні будівлі можуть відключатися в різний час.

скріншот
/ ДТЕК

Містянам рекомендують заздалегідь уточнити дані за своєю адресою через офіційні канали компанії — на сайті, а також у Telegram і Viber, щоб спланувати день з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

У населених пунктах Київської області 2 березня діятимуть раніше затверджені черги відключень без змін. Жителям регіону радять раціонально користуватися електроприладами, щоб знизити навантаження на мережу.

скріншот
/ alerts.org.ua

Електропостачання: поточна ситуація

Українська енергосистема продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження. Аварійні та ремонтні бригади цілодобово відновлюють об'єкти, які постраждали через обстріли.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масштабної атаки РФ і проведення координаційного штабу з ліквідації її наслідків у Києві та області енергомережа залишається стабільною, проте задіяна практично на максимумі своїх можливостей.

У Києві та області відключатимуть світло 2 березня: що відомо про графіки
/ Главред

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Більше новин:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

21:27Україна
Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

21:10Світ
РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

20:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Останні новини

00:00

Тюльпани залишаються яскравими значно довше: прості лайфхаки до 8 березня

01 березня, неділя
23:52

Міцні гени: ексдружина Кличка показала їхню спільну доньку

23:49

У Києві та області відключатимуть світло 2 березня: що відомо про графіки

22:25

РФ "кинула" Іран і відмовила в допомозі: експерт розкрив підлу позицію Кремля

22:08

Голова на 360° і "вічні" зуби: факти про кроликів, про які не говорять

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
22:04

Світла стане значно більше – нові графіки для Дніпра та області на 2 березняФото

22:03

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

21:48

Гороскоп Таро на березень 2026: Козерогам – поїздка, Водоліям – прибуток, Рибам – подарунокВідео

21:42

Трамп не збирається змінювати режим в Ірані, він хоче іншого - Сергій БережнийПогляд

Реклама
21:27

Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

21:23

"Розлучена" Pink гостро відреагувала на розрив з чоловіком

21:10

Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

20:58

Небезпечні метеоявища насуваються на Львівщину: оголошено попередження

20:38

РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

20:28

Андрусів: Чому удари по Ірану стануть "стратегічною смертю" для армії РФПогляд

20:16

Контракти з чіткими термінами служби з'являться для всіх: в ОП анонсували зміни

20:10

Березневий старт для часнику: дві обов’язкові дії для великих головокВідео

20:04

Шафа тріщить, а вдягнути нічого — що більшість жінок робить не так

19:47

Морський бій: Трамп заявив про масове знищення кораблів в атаці на Іран

19:34

Коронна хитрість досвідчених кулінарів: одна дрібниця перетворює яєчню на шедеврВідео

Реклама
19:24

Весна стартує з характером: якою буде погода у Дніпрі у перший тиждень березня

18:51

Від полону до "підриву" Ради: куди зникла Надія Савченко та як вона виглядає заразВідео

18:45

Путін знайшов у подіях в Ірані новий козир для війни в Україні - Politico

18:30

Старший на 20 років: молода наречена Довженка зізналася, як закрутила роман з актором

18:29

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

18:29

Плани наступу РФ зірвано: ЗСУ прорвали оборону на важливому напрямку, деталіВідео

18:27

Загроза нового прориву РФ: розкрито сценарій і названо несподіваний напрямокВідео

18:06

Зефір за 10 хвилин: Євген Клопотенко розкрив головний секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": як звучить українська версія висловуВідео

17:34

РФ готує оточення і обходить з флангів: в ДШВ назвали "гарячу" точку фронту

17:29

В Ірані заявили про удар ракетами по авіаносцю США - що відомо

17:27

У Динамо назрівають великі зміни: Суркіс пояснив відсутність Ярмоленка у старті

17:01

"Лукашенко дуже б цього не хотів": експерт назвав головний страх лідера Білорусі

16:42

"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

16:27

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФВідео

16:14

Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік: навіщо вони це зробили

16:09

Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15

16:09

"Подвійна гра йде": Ані Лорак розповіла про невірність чоловіка

16:03

Навіщо в давнину нахиляли дзеркала в хатах і чіпляли їх під стелю

15:54

На Житомирщину мчить потепління: коли прогріє до +9 градусів

Реклама
15:49

Що приховує корм для котів – секрети, про які мовчать виробникиВідео

14:53

"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

14:52

Собака зникла 12 років тому: несподіваний дзвінок розчулив власницю (фото)

14:52

Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - екс-співробітник СБУ назвав ціль РФВідео

14:34

"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в ДубаїВідео

13:58

Більшість людей п’є віскі неправильно: що саме ми робимо не так

13:56

Люди, народжені в конкретні місяці, мають неймовірну інтуїцію - хто вони

13:49

Можуть в рази покращити врожай картоплі: які рослини варто посадити поряд

13:40

"Велика війна" почалася: США й Ізраїль атакували Іран, що зміниться для України

13:15

Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповілаВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти