У Києві та області відключатимуть світло 2 березня: що відомо про графіки

Для кожного будинку складено індивідуальний графік, тому навіть сусідні будівлі можуть відключатися в різний час.

З'явилося попередження про нові відключення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

2 березня в Києві введуть тимчасові відключення світла

для кожного будинку складено індивідуальний графік

У Київській області діятимуть черги відключень

2 березня в Києві введуть тимчасові відключення світла — це пов'язано з пошкодженнями енергосистеми після недавніх масових ударів РФ.

Про коригування графіків повідомила компанія ДТЕК на своїй сторінці в Facebook.

Цього разу звичного поділу на групи не буде: для кожного будинку складено індивідуальний графік, тому навіть сусідні будівлі можуть відключатися в різний час.

Містянам рекомендують заздалегідь уточнити дані за своєю адресою через офіційні канали компанії — на сайті, а також у Telegram і Viber, щоб спланувати день з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

У населених пунктах Київської області 2 березня діятимуть раніше затверджені черги відключень без змін. Жителям регіону радять раціонально користуватися електроприладами, щоб знизити навантаження на мережу.

Електропостачання: поточна ситуація

Українська енергосистема продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження. Аварійні та ремонтні бригади цілодобово відновлюють об'єкти, які постраждали через обстріли.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масштабної атаки РФ і проведення координаційного штабу з ліквідації її наслідків у Києві та області енергомережа залишається стабільною, проте задіяна практично на максимумі своїх можливостей.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

