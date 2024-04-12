РФ використовує тактику як в Авдіївці ще в одному українському місті - ISW

Україні довелося ухвалювати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів у тилу й активних районів на передовій.

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Нестача ППО у ЗСУ веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті - ISW / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Країна-агресор Росія посилила удари керованими і некерованими плануючими бомбами по українських позиціях і використовує це для повільного, але впевненого здобуття перемог. Цьому сприяє розкидане і непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У ISW нагадали, що російські війська використовували авіабомби для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого.

На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром.

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Російські удари змусили Україну ухвалювати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів у тилу й активних районів на передовій, і Росія, схоже, використовує парасольку української протиповітряної оборони, що деградувала, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу й обмежити оборонно-промисловий потенціал України.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Дефіцит боєприпасів у ЗСУ - що відомо

В України може виникнути серйозний дефіцит снарядів для систем ППО, якщо російські окупанти продовжать атакувати країну з повітря з такою ж інтенсивністю. Про це президент сказав України Володимир Зеленський.

Українські військові активно використовують безпілотники на передовій замість боєприпасів. Однак, навіть за ефективного використання безпілотників на полі бою, це не може повністю покрити дефіцит критично важливих боєприпасів. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Сили оборони України страждають від серйозного дефіциту боєприпасів і змушені сильно економити снаряди для артилерії. Це пов'язано з тривалою затримкою військової допомоги від США, оскільки саме Штати були найбільшим постачальником боєприпасів для ЗСУ.

Як пише видання New York Times із посиланням на артилериста Владислава Сломінського, у бою все вирішує артилерія.

"У кого її більше, той і переможе", - сказав він.

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