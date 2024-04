РФ використовує тактику як в Авдіївці ще в одному українському місті - ISW

Країна-агресор Росія посилила удари керованими і некерованими плануючими бомбами по українських позиціях і використовує це для повільного, але впевненого здобуття перемог. Цьому сприяє розкидане і непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У ISW нагадали, що російські війська використовували авіабомби для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого.

На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром.

Російські удари змусили Україну ухвалювати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів у тилу й активних районів на передовій, і Росія, схоже, використовує парасольку української протиповітряної оборони, що деградувала, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу й обмежити оборонно-промисловий потенціал України.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.