ЗСУ доведеться приймати складні рішення: в ISW оцінили наслідки дефіциту снарядів

Українські військові активно використовують безпілотники на передовій замість боєприпасів. Однак, навіть при ефективному використанні безпілотників на полі бою, це не може повністю покрити дефіцит критично важливих боєприпасів. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни посилаючись на інтерв'ю президента Володимира Зеленського німецькому виданню Bild.

Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно розвиває виробництво безпілотників. Однак, за його словами, ці безпілотники не можуть повністю замінити системи протиповітряної оборони, дальнобійні ракетні комплекси або артилерію.

У звіті зазначається, що командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, застеріг 10 квітня, що російські війська мають перевагу в артилерії у співвідношенні п'ять до одного. Він також зазначив, що якщо США будуть зволікати з наданням військової допомоги Україні, окупанти можуть набути перевагу в артилерії навіть у співвідношенні десять до одного "за кілька тижнів".

"Затримки з західною військовою допомогою змушують українських військовослужбовців накопичувати матеріально-технічні засоби, і українські війська змушені приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони ціною людських життів і втрачених територій, а також ціною протистояння ініціативі щодо обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій", - підсумовують аналітики у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.