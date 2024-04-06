"Нам не вистачатиме": Зеленський - про дефіцит снарядів для ППО

В України може виникнути серйозний дефіцит снарядів для систем ППО, якщо російські окупанти продовжать атакувати країну з повітря з такою самою інтенсивністю. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".
"Сьогоднішня інтенсивність росіян досить висока, запас ППО у нас на сьогодні є, але ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитися - і нам не буде вистачати", - сказав він.
Станом на зараз в України є необхідні снаряди, але через недостатню кількість самих систем ППО неможливо "закрити" всю країну повністю. Це змушує перевозити системи і вибирати, яке місто або об'єкт захищати.
За словами Зеленського, Україні необхідно 25 систем Patriot (або аналогів) по 6-8 батарей у кожній, щоб закрити все небо від ворога.
"Уже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи", - сказав Зеленський.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
Системи Patriot - Україна потребує засобів ППО
Нагадаємо, Україна поки що єдина країна, яка щодня обороняється від атак балістичними ракетами, тому "Патріоти" мають бути доставлені в країну якнайшвидше, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським у Брюсселі.
Також для повного захисту Києва та інших обласних центрів від ракетних ударів потрібно щонайменше 50-60 установок Patriot і SAMP/Т. Генерал Микола Маломуж зазначив, що Україні потрібні комплексні засоби ППО, а не тільки Patriot.
Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.
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