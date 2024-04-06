"У кого більше, той і переможе": у NYT назвали умову перемоги України у війні

Командир екіпажу розповів NYT, що на своїй позиції він отримує 20 снарядів на день порівняно з 80 снарядами минулого літа.

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Україна страждає через дефіцит боєприпасів / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Сили оборони України страждають від серйозного дефіциту боєприпасів і змушені сильно економити снаряди для артилерії. Це пов'язано з тривалою затримкою військової допомоги від США, оскільки саме Штати були найбільшим постачальником боєприпасів для ЗСУ.

Як пише видання New York Times із посиланням на артилериста Владислава Сломінського, у бою все вирішує артилерія.

"У кого її більше, той і переможе", - сказав він.

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На даний момент артилерії більше у російських сил. Україна ж відчуває дефіцит через затримки фінансування допомоги в Конгресі США.

"Артилерійські боєприпаси необхідні для утримання лінії доти, доки оборонні укріплення не будуть завершені й цього літа не почнеться очікуваний російський наступ", - зазначає видання.

За словами журналістів, Росія мала артилерійську перевагу протягом усієї повномасштабної війни. Ситуація почала змінюватися лише минулого року. Як оцінюють аналітики, зараз РФ виробляє щонайменше у п'ять разів більше артилерійських пострілів, ніж Україна.

"Не можна очікувати, що люди битимуться без боєприпасів", - сказав журналістам військовий аналітик Шведського агентства оборонних досліджень Йохан Норберг.

Представник штату Огайо в Палаті представників Конгресу США республіканець Майк Тернер заявив, що представники американських військових і розвідки ясно дали зрозуміти, що Україна не зможе протриматися довше.

"Ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний дух українців, а й на саму їхню здатність битися", - сказав Тернер.

Видання пише, що величезної шкоди ситуації на фронті завдає не лише загальна нестача боєприпасів, а й дисбаланс у наявних типах снарядів. Так, зараз в України достатньо касетних боєприпасів, ефективних проти піхоти, але мало осколково-фугасних снарядів, які краще підходять для знищення танків та іншої бронетехніки.

Брак мінометних снарядів змусив українських командирів звернутися до важчих артилерійських снарядів, яких не вистачає.

Водночас російські військові розробили відносно ефективну тактику штурму ліній траншей в умовах відсутності важкої артилерії у Сил оборони України. Окупанти використовують масштабні артилерійські обстріли, атаки живої сили та авіаційні бомби. При цьому літаки перебувають поза зоною досяжності української ППО.

"Напередодні очікуваного наступу Росія поповнила свої ряди новобранцями і призовниками, не вдаючись до масової мобілізації", - пише видання.

Минулого тижня російські війська просунулися до ключової лінії траншей і бункерів на захід від міста Авдіївка, яке Росія захопила в лютому 2024 року. За даними Інституту вивчення війни, нещодавно російські війська здійснили один із найбільших за останні кілька місяців наземних нападів на українські позиції в цьому районі.

"Якби сталася ще одна така атака, в артилерійського розрахунку закінчилися б боєприпаси до прибуття нових припасів", - пишуть журналісти.

Командир екіпажу, сержант Олександр Андрієнко розповів NYT, що на своїй позиції він отримує 20 снарядів на день порівняно з 80 снарядами минулого літа.

"Якщо пакет допомоги буде схвалений Конгресом, українські військові можуть розраховувати на нову порцію снарядів. В іншому випадку, найкращою надією на артилерійські боєприпаси є ініціатива чеського уряду закуповувати снаряди на світовому збройовому ринку і передавати їх Україні", - зазначає видання.

Військова допомога від США Україні - останні новини

США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні з осені 2023 року. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Президент США Байден публічно чинив тиск на республіканців у Палаті представників, щоб вони ухвалили пакет допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський також лобіював республіканців. Зокрема, у нього відбулася телефонна розмова з Майком Джонсоном, у якій він змалював, наскільки важливий пакет допомоги для України.

Палата представників Конгресу США повернеться з канікул 9 квітня і, ймовірно, розгляне законопроект про військову допомогу Україні. Документ може містити "деякі важливі нововведення". Зокрема, Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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