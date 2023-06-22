РФ хотіла зруйнувати ще одну дамбу: ЗМІ дізналися, куди вночі цілилися "Кинджали"

Імовірно, метою загарбників була дамба в Кривому Розі. Однак план ворога провалився.

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Вночі окупанти намагалися зруйнувати "Кинджалами" дамбу в Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

У ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області за допомогою ракет "Кинджал". Імовірно, метою загарбників була дамба в Кривому Розі. Однак план ворога провалився. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними видання, три "Кинджали", які випустили росіяни вночі, летіли на Дніпропетровську область.

За оцінками інформованого співрозмовника, цими ракетами окупанти, ймовірно, хотіли влучити по дамбі Кривого Рогу.

"Але ракети не досягли своєї мети", - додало джерело.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" і ударними дронами "Shahed-136/131".

Зазначалося, що з бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуск трьох крилатих ракет Х-22, з Міг-31к – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Також були зафіксовані пуски чотирьох іранських "шахедів" - три ворожі дрони знищені протиповітряною обороною.

"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури України", - повідомили у Повітряних силах.

Яка дамба в Кривому Розі

Карачунівське водосховище (розм. Карачуни) - водосховище на річці Інгулець біля Кривого Рогу в Дніпропетровській області. Звичайна висота над рівнем моря - 59 м, проте через пошкодження шлюзів у вересні 2022 року рівень води незначно впав, пише Вікіпедія.

Водосховище є основним джерелом питного водопостачання Кривого Рогу (очисна станція дозволяє очищати до 200 тисяч кубометрів води на добу), забезпечує питною водою понад 250 тисяч жителів, а також зрошення земель.

Запаси води стримує потужна дамба, на берегах висаджені ліси. Вище за течією Інгульця знаходиться Іскрівське водосховище.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Місцеві жителі на окупованих територіях Херсонщини повідомляють про велику кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місцеві жителі бачать загиблих всередині їхніх будинків через вікна.

Біолог Владислав Балинський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

Європарламент визнав воєнним злочином РФ підрив Каховської ГЕС.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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