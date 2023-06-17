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Вибух був в "серці" конструкції: в NYT пояснили, як окупанти підірвали Каховську ГЕС

Альона Вороніна
17 червня 2023, 16:55 оновлено 17 червня, 17:02
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Вибухівку могли закласти у коридорі для обслуговування чи тунелі в бетонному серці конструкції. Досить було зруйнувати частину основи – усе інше зробила вода.
Каховская ГЭС, взрыв
В NYT пояснили, як окупанти підірвали Каховську ГЕС/ колаж: Главред, фото: соцмережі, pixabay

Найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській гідроелектростанції є підрив підводного проходу до машинної зали. Після руйнування частини бетонної основи інші частини дамби зруйнувала вода.

До такого висновку дійшли журналісти The New York Times після спілкування з низкою експертів та проведення власного розслідування. У коментарі виданню інженери з України та США наголосили, що "ахіллесова п’ята" дамби Каховської ГЕС була глибоко всередині. Також експерти нагадали, що ця дамба була збудована ще за радянських часів, тому у розпорядженні Москви залишилися оригінальні креслення, за якими можна було легко дізнатися, де були вразливості у конструкції.

Журналісти NYT розглянули велику кількість доказів. Зокрема, вони вивчали оригінальні інженерні плани і проводили інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб. Після цього у виданні дійшли висновку, що дамба точно не могла обвалитися випадково -таке руйнування, яке призвело до катастрофи, не могло виникнути саме по собі.

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Двоє американських інженерів після вивчення супутникових і сейсмічних даних про вибухи в цьому районі дійшли висновку, що дамба могла зруйнуватися після від потужного вибуху заряду. Цей заряд міг бути розташований у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

"Якщо ваша мета – знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду", – висловив впевненість інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.

Також у NYT навели слова українського інженера Ігоря Стрільця, який теж називає єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі вибух у тунелі. Також він наголосив, що вибух зруйнував лише частину основи, а все інше зробила вода – вона почала тягнути за собою інші частини греблі поблизу місця вибуху.

При цьому експерти сходяться на думці, що більше нічого, крім потужної вибухівки у внутрішньому проході, не могло б так зруйнувати дамбу.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Місцеві мешканці на окупованих територіях Херсонщини повідомляють про велику кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місцеві жителі бачать загиблих всередині їхніх будинків через вікна.

Біолог Владислав Балінський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

Нагадаємо, лише через 10 днів після трагедії, яка зруйнувала життя величезної кількості людей, група міжнародних експертів заговорили про свої перші висновки щодо греблі. Варто відзначити, що ці висновки експерти називають "дуже ймовірними", повідомляє Reuters. Експерти заявили, що Каховську ГЕС зруйнували вибухівкою, яку заклали російські окупанти. Україна наполягає на тому, що цей підрив був воєнним злочином, який призвів до руйнування довкілля та екоциду.

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