Окупанти хочуть повернутись на позиції, які займали до теракту на Каховській ГЕС

Окупанти і далі атакують Херсонщину, де усувають наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

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На Херсонщині окупанти хочуть повернутись на колишні позиції / колаж: Главред, скріншоти: Youtube

Російські війська намагаються повернутися в Херсонській області на ті позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС.

"Так, вони намагаються наблизитися на ті позиції, які були затоплені. Але все ж таки там робота ускладнена тим, що підірваний шар мінно-вибухових загороджень, які вони налаштували безпосередньо... Він суттєво змінив географію мінних полів. І тепер вони не дуже впевнені в тому, що просування на цих позиціях буде безпечним. Тому зараз у них також працюють вибухотехніки й обстежують ці позиції, чи можна на них повертатися. Але інтенсивність обстрілів збільшилася, і це говорить про те, що на ці позиції вони повернулися", - повідомила речниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону Єдині новини, передає Укрінформ.

За її словами, якщо ж говорити про наземну артилерію, то ворог продовжує атакувати правобережну Херсонщину, де ще усувають наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС та ведеться евакуація цивільних. Продовжуються обстріли на Очаківському напрямку, де росіяни намагаються утримувати вогневий контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом.

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Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" також прокоментувала вибухи в окупованому росіянами Криму.

"Так, ми знаємо, що у Криму триває "сезон бавовни". Говорили, що продовжуватимуться відповідні культивації і з нашого боку. Але в той же час треба розуміти, що ворожа пропаганда може використовувати свої наративи проти сил оборони. Тому чекаємо на офіційну інформацію", - зазначила вона.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації. У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими. Внаслідок обстрілу військами РФ Херсона загинула жінка в центрі міста.

Армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення - дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсону поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

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