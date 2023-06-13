Мало води, тіла тварин і міни: біолог назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС

Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

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Біолог назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС/ ДСНС України, скрін

Після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції Україну спіткає низка екологічних і не тільки проблем. На спадання води знадобиться близько 2-3 тижнів. Коли вода почне спадати і навіть до того часу ці проблеми дадуть про себе знати.

Так, у низці населених пунктів відчуватиметься нестача питної води. Після сходження води на затоплених територіях усі побачать багато зруйнованих будинків місцевих жителів, а також тіла загиблих тварин. Крім цього, були розмиті багато мінних полів, і міни можуть бути тепер де завгодно. Проблеми, з якими зіткнеться Україна після підриву окупантами ГЕС, перерахував хімік, біолог, глава ГО "Зелений лист" Владислав Балінський в інтерв’ю Главреду.

Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних, зазначає біолог.

"Сьогодні вже можна бачити, що ті населені пункти, які були прив'язані до водопостачання з Каховського водосховища, повинні переходити на альтернативні джерела водопостачання там, де це можливо. Припустимо, Кривий Ріг – досить велике місто з населенням близько 1 мільйона чоловік. Тут багато промислових об'єктів, які якраз були орієнтовані на дніпровську воду", – зазначає Балінський.

Хто такий Владислав Балинський Владислав Балинський – хімік, біолог, одеський екоактивіст. Голова громадської організації "Зелений лист", яка захищає зелені зони Одеси від забудови. Був серед експертів "групи 2 травня", яка займалася розслідуванням пожежі в Будинку профспілок в Одесі у 2014 році. Також виступав за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.

Він наголосив, що поки що незрозуміло, як ці промислові об'єкти будуть переорієнтуватися і які джерела водопостачання шукати. Проте, за його словами, в пріоритеті буде водопостачання населення. Також він додав, що водопостачання населення може бути меншою проблемою, адже саме промисловість споживає в десятки разів більше води.

"Що стосується інших населених пунктів, то, напевно, перспективним буде буріння свердловин. Однак ситуація з водоносними горизонтами теж може змінюватися, тому тут будуть потрібні додаткові дослідження, щоб уникнути можливих отруєнь, адже при такому масштабному використанні агрохімії вода може бути забруднена як хімічними речовинами, так і бактеріологічно", – пояснив Балінський.

Він зазначив, що на тих територіях, де буде спадати вода, виявляться зруйновані житла і залишки тварин, що також стане великою проблемою, яку потрібно буде вирішувати. Але ця проблема посилюється ще й тим, що її доведеться вирішувати під обстрілами з боку російських окупантів. До того ж, була розмита частина мінних полів.

"У цьому випадку, коли йдеться про такий великий паводок, частина мінних загороджень буде змита і абсолютно неконтрольовано переміщена річкою", – зазначив біолог.

При цьому він наголосив, що екологічні наслідки паводку, спричиненого підривом Каховської ГЕС, будуть серйознішими, ніж гуманітарні.

"Можна сказати одне – оскільки все це відбувається в нижній течії Дніпра, то гуманітарні наслідки підриву значно менші, ніж це було, наприклад, у 1941 році, коли комуністи підірвали Дніпрогес. Проте, екологічні наслідки зараз багаторазово серйозніші!", – зазначив Балінський.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Уже відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Президент України Володимир Зеленський назвав ганебною байдужістю реакцію Заходу на підрив окупантами Каховської ГЕС. Він наголосив, що російські окупанти вдарили по Каховській ГЕС і повністю зруйнували її. Цей теракт став причиною загибелі людей, тварин. Однак Україна так і не отримала належної підтримки від світової спільноти.

У Міноборони України заявили, що російські окупанти переміщують свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантні війська і 49 армію. Заступниця міністра оборони Анна Маляр наголосила, що тепер стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами.

Дивіться відео про те, що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС:

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