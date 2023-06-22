Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: є "прильоти"

У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда".

https://glavred.net/ukraine/nochyu-rf-atakovala-ukrainu-dronami-i-raketami-est-prilety-10479820.html Посилання скопійоване

У Криворізькому районі пошкоджено 10 житлових будинків / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда", є і влучання.

Вибухи на Дніпропетровщині

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Криворізькому району, пошкоджено будинки, автомобілі, водопровід та лінії електропередач. Про це повідомив у Telegram голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

На щастя, обійшлося без жертв.

відео дня

"Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Спотворив житловий сектор. Пошкоджено 10 приватних будинків, господарськк спорудк, гаражі та авто. Розбиті газопровід, водопровід і лінії електропередач. Головне - обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

Лисак також повідомив, що було голосно і на Нікопольщині. По району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілилася по Нікополю. За даними ОВА, люди не постраждали.

Вибухи в Одеській області

Вночі 22 червня російські окупанти атакували і Одеську область. У небі над регіоном Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда". Про це повідомила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Так, є в Одеській області збиття трьох "Шахедів". Є, на жаль, і влучання, уточнюємо обстановку. Втрат людей немає, критичного влучання немає", - розповіла Гуменюк.

Як уточнив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, один дрон влучив у складське приміщення.

"Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - написав Братчук у Telegram.

Як повідомляв Главред, вночі 22 червня у Києві прогримів вибух і почалася пожежа у багатоповерхівці. НП не пов'язана з ворожими обстрілами. За попередніми даними, в одній з квартир стався витік газу. Зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир. Було врятовано 18 осіб. Двоє людей отримали травми, є жертви.

Нагадаємо, вночі 21 червня ворог завдав удар по північному напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Всі дрони-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил в Хмельницькій області.

Інші новини: