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Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: є "прильоти"

Анна Ярославська
22 червня 2023, 09:14 оновлено 22 червня, 09:22
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У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда".
Наслідки вибухів у Криворізькому районі
У Криворізькому районі пошкоджено 10 житлових будинків / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда", є і влучання.

Вибухи на Дніпропетровщині

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Криворізькому району, пошкоджено будинки, автомобілі, водопровід та лінії електропередач. Про це повідомив у Telegram голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

На щастя, обійшлося без жертв.

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"Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Спотворив житловий сектор. Пошкоджено 10 приватних будинків, господарськк спорудк, гаражі та авто. Розбиті газопровід, водопровід і лінії електропередач. Головне - обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

  • РФ ударила ракетами по Криворізькому району
    РФ ударила ракетами по Криворізькому району Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ ударила ракетами по Криворізькому району
    РФ ударила ракетами по Криворізькому району Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ ударила ракетами по Криворізькому району
    РФ ударила ракетами по Криворізькому району Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ ударила ракетами по Криворізькому району
    РФ ударила ракетами по Криворізькому району Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ ударила ракетами по Криворізькому району
    РФ ударила ракетами по Криворізькому району Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ ударила ракетами по Криворізькому району
    РФ ударила ракетами по Криворізькому району Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ ударила ракетами по Криворізькому району
    РФ ударила ракетами по Криворізькому району Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ ударила ракетами по Криворізькому району
    РФ ударила ракетами по Криворізькому району Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак також повідомив, що було голосно і на Нікопольщині. По району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілилася по Нікополю. За даними ОВА, люди не постраждали.

Вибухи в Одеській області

Вночі 22 червня російські окупанти атакували і Одеську область. У небі над регіоном Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда". Про це повідомила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Так, є в Одеській області збиття трьох "Шахедів". Є, на жаль, і влучання, уточнюємо обстановку. Втрат людей немає, критичного влучання немає", - розповіла Гуменюк.

Як уточнив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, один дрон влучив у складське приміщення.

"Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - написав Братчук у Telegram.

Як повідомляв Главред, вночі 22 червня у Києві прогримів вибух і почалася пожежа у багатоповерхівці. НП не пов'язана з ворожими обстрілами. За попередніми даними, в одній з квартир стався витік газу. Зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир. Було врятовано 18 осіб. Двоє людей отримали травми, є жертви.

Нагадаємо, вночі 21 червня ворог завдав удар по північному напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Всі дрони-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил в Хмельницькій області.

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