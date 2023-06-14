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"Загиблих видно через вікна": на окупованій Херсонщині знаходять тіла людей, які потонули

Альона Вороніна
14 червня 2023, 18:26 оновлено 14 червня, 18:27
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Місцеві мешканці повідомляють про велику кількість загиблих і зниклих безвісти на окупованих територіях після затоплення через підрив Каховської ГЕС.
Олешки
На окупованій Херсонщині знаходять тіла людей, які потонули/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram

На окупованій частині Херсонської області внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС є багато загиблих і зниклих безвісти.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє "Радіо Свобода". Він зазначив, що поки що немає можливості офіційно підтвердити такі дані, але цю інформацію повідомляють українській владі місцеві мешканці, які зараз перебувають на окупованих територіях.

Толоконніков розповів, що місцеві жителі бачать загиблих всередині їхніх будинків через вікна.

"Дуже багато на лівобережжі є повідомлень про те, що люди безвісти зникли. Ми не можемо офіційно підтвердити факти загибелі. Але дуже багато повідомлень про те, що люди бачать через вікна в деяких домівках людей, які там є, які загинули", – повідомив речник Херсонської ОВА.

Він додав, що Херсонська область очікує на допомогу міжнародної спільноти. Він зазначив, що міжнародні організації могли б допомогти українцям, які постраждали від підтоплення на окупованих територіях, а також провести ексгумацію тіл загиблих.

Вода на Херсонщині продовжує відступати

У той же час у Херсонській ОВА повідомили, що "велика вода" продовжує відступати від населених пунктів тієї частини Херсонщини, яка перебуває під контролем України

"Станом на ранок (14 червня – ред.) середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів. Це на 32 сантиметра менше, ніж вчора ввечері. Динаміка на спад води зберігається. Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Упродовж минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель", – йдеться у повідомленні ОВА.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Уже відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський назвав ганебною байдужістю реакцію Заходу на підрив окупантами Каховської ГЕС. Він наголосив, що російські окупанти вдарили по Каховській ГЕС і повністю зруйнували її. Цей теракт став причиною загибелі людей, тварин. Однак Україна так і не отримала належної підтримки від світової спільноти.

У Міноборони України заявили, що російські окупанти переміщують свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантні війська і 49 армію. Заступниця міністра оборони Анна Маляр наголосила, що тепер стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами.

Біолог Владислав Балінський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

Дивіться відео про ситуацію у Херсоні після того, як там почала відступати вода. Зокрема, криміналісти шукають тіла загиблих внаслідок підтоплення людей:

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